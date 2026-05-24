Άρης: Ο Ντιαντί, το απίθανο αυτογκόλ ανόδου και η... τύχη που φέρνει στα ταμεία πολλά εκατομμύρια (vid)

Η ομάδα του Κλέιτον Ντιαντί κατέκτησε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία και ο Άρης γεμίζει τα ταμεία του με τέσσερα ακόμη εκατομμύρια λόγω ενός... αυτογκόλ!

Η πολυπόθητη άνοδος ήρθε για την Αλ Ντιρίγια και τον Κλέιτον Ντιαντί. Πιο πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να είναι όμως ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να γεμίζει αυτομάτως τα ταμεία της με 1+4 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της υποχρεωτικής οψιόν αγοράς του παίκτη, που ενεργόποιήθηκε. (συν το ένα εκατομμύριο του δανεισμού, που προηγήθηκε).

Πιο συγκεκριμένα, το χθεσινό παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση, όμως η τύχη χαμογέλασε για την Αλ Ντιρίγια και τον Άρη, με το δεύτερο γκολ να προέρχεται από μοναδικό αυτογκόλ, το οποίο άφησε "παγωτό" τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας και κλείδωσε την άνοδο.