Έξαλλος με τους οπαδούς της Κρκα ο Μαριάνοβιτς - Σωτήρια παρέμβαση από τον Σάσα Ντόντσιτς πριν την... μοιραία σύρραξη (vid)

Ο φόβος και ο τρόμος! Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς κινήθηκε με απειλητικές διαθέσεις προς τους φίλους της Κρκα, με τον Σάσα Ντόνσιτς να τον σταματά, μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, πριν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο

Η κατάσταση μύριζε μπαρούτι από την αρχή. Στην αναμέτρηση της Κρκα απέναντι στην Ιλίρια, στην οποία αγωνίζεται ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, για το πρωτάθλημα Σλοβενίας, πήγε να γίνει... μεγάλο κακό.

Οι φιλοξενούμενοι δέχονταν συνεχή πικαρίσματα από τους γηπεδούχους για την απόδοση τους, με αποκορύφωμα το τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο Μπόμπαν είχε ακούσει αρκετά και αποφάσισε να ανοίξει "διάλογο" με τους αντιπάλους οπαδούς. Μάλιστα έδειχνε τόσο εκτός εαυτού, που πλησίαζε όλο και περισσότερο στα κάγκελα της κερκίδας, με το μάτι του να "γυαλίζει" και έτοιμος για σύγκουση!

Χρειάστηκε η παρέμβαση του Σάσα Ντόνσιτς για να αποφευχθεί το μοιραίο, μαζί πάντα με 3-4 μέλη του σταφ, καθώς ο Μαριάνοβιτς δεν γίνεται να ελεγχθεί μόλις από ένα άτομο, και τα πνεύματα ηρέμισαν.