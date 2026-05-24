Δοκιμή SDNA: Ο premium... Γιόκιτς με δύναμη 309 ίππων - Ποιο θηρίο είναι (pics)

Κάπου ανάμεσα στην αθόρυβη κυριαρχία του Νίκολα Γιόκιτς και στη βελούδινη λογική του Lexus NX450h+, η πολυτέλεια αποκτά ξανά ουσία.

Στο NBA κυκλοφορούν παίκτες που μοιάζουν φτιαγμένοι για highlights και εξώφυλλα. Ο Νίκολα Γιόκιτς μοιάζει φτιαγμένος για κάτι πολύ δυσκολότερο, για να κερδίζει. Χωρίς θόρυβο, χωρίς υπερβολικές κινήσεις, χωρίς την ανάγκη να πείσει κανέναν ότι είναι κορυφαίος. Ετσι κινείται και το Lexus NX450h+, ένα SUV που δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά γνωριμίας, αλλά όσο περνά η ώρα τόσο περισσότερο σε κάνει να αναρωτιέσαι μήπως τελικά αυτή είναι η πιο εξελιγμένη μορφή πολυτέλειας.

Η δεύτερη γενιά του NX αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της σύγχρονης εποχής για τη Lexus, όχι μόνο επειδή άλλαξε σχεδόν ολοκληρωτικά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά κυρίως επειδή σηματοδοτεί τη νέα εποχή εξηλεκτρισμού της ιαπωνικής εταιρείας. Το NX450h+ είναι το πρώτο Plug-in Hybrid μοντέλο στην ιστορία της και το αυτοκίνητο πάνω στο οποίο οι Ιάπωνες έριξαν μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας τους για το πώς πρέπει να είναι ένα premium SUV το 2026: ήσυχο, τεχνολογικά προηγμένο, ποιοτικό και αποτελεσματικό χωρίς να μετατρέπεται σε κινούμενη επίδειξη δύναμης.

Πατώντας πάνω στην πλατφόρμα TNGA της Toyota, το NX μπορεί να διατηρεί τις βασικές αναλογίες ενός D-SUV, όμως στην πράξη καταφέρνει να αποκτήσει έναν πολύ πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η Lexus αναφέρει ότι πάνω από το 95% του αυτοκινήτου είναι νέο συγκριτικά με τον προκάτοχό του και αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία «L-Finesse» συνεχίζει να καθορίζει κάθε γραμμή του αμαξώματος, μόνο που εδώ η εικόνα είναι πιο ώριμη και πιο δεμένη. Οι έντονες ακμές στο καπό και στα πλαϊνά, η χαρακτηριστική spindle grille που λειτουργεί πλέον σαν υπογραφή της μάρκας και τα λεπτά φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω δημιουργούν ένα SUV που δείχνει μεγαλύτερο και ακριβότερο από όσο πραγματικά είναι, χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολές τύπου Instagram coupe SUV.

Οι Takumi και η τέχνη της απτής πολυτέλειας

Το σημαντικότερο στοιχείο του NX450h+ βρίσκεται στον τρόπο που σε βάζει μέσα στη φιλοσοφία του από τη στιγμή που ανοίγεις την πόρτα. Η Lexus εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ποιότητα κατασκευής σχεδόν σαν ιεροτελεστία και το NX το αποδεικνύει σε κάθε λεπτομέρεια.

Μαλακά υλικά παντού, κορυφαία συναρμογή, ραφές που μοιάζουν προσεγμένες μέχρι το τελευταίο χιλιοστό και εκείνη η χαρακτηριστική χειροποίητη αίσθηση που οι Takumi, οι περίφημοι αριστοτέχνες της Lexus, ξέρουν να περνούν στα αυτοκίνητά τους καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Ακόμα και μικρές λεπτομέρειες, όπως ο ήχος των διακοπτών ή ο τρόπος που λειτουργούν τα χειριστήρια αφής στο τιμόνι και προβάλλονται στο Head Up Display, δημιουργούν την αίσθηση ότι κάποιος ασχολήθηκε πραγματικά με τον άνθρωπο που θα ζήσει καθημερινά με αυτό το αυτοκίνητο.

Η μεγάλη οθόνη αφής των 14 ιντσών έχει γρήγορη απόκριση και καθαρή εικόνα, ο φωνητικός βοηθός Hey Lexus αναγνωρίζει εντολές στα ελληνικά και συνολικά το τεχνολογικό υπόβαθρο του NX καταφέρνει κάτι αρκετά δύσκολο για την εποχή: να δείχνει σύγχρονο χωρίς να κουράζει.

Βέβαια, ορισμένες λειτουργίες του συστήματος απαιτούν εξοικείωση, η παραμετροποίηση του πίνακα οργάνων χρειάζεται χρόνο και οι πίσω χώροι, παρότι άνετοι για τέσσερις ενήλικες, δεν δημιουργούν την αίσθηση ευρυχωρίας που περιμένεις από ένα SUV με αυτές τις εξωτερικές διαστάσεις. Το πορτ-μπαγκάζ όμως με τα 545 λίτρα αποδεικνύεται απόλυτα πρακτικό ακόμη και για οικογενειακή χρήση.

Ο Γιόκιτς με τέσσερις τροχούς

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της προσωπικότητας του NX450h+. Ο ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας των 2,5 λίτρων συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, δημιουργώντας ένα σύνολο 309 ίππων που καταφέρνει να συνδυάζει δύναμη, πολιτισμένη λειτουργία και πραγματική οικονομία χρήσης.

Η μεγάλη μπαταρία των 18,1 kWh χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία που στην καθημερινότητα αγγίζει εύκολα τα 60 χιλιόμετρα, ενώ σε αστικές συνθήκες μπορεί να πλησιάσει ακόμη και τα 80. Για πολλούς οδηγούς αυτό σημαίνει ότι οι καθημερινές μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά, με το θερμικό μοτέρ να αναλαμβάνει κυρίως τον ρόλο του ταξιδιώτη.

Και κάπου εκεί αρχίζει να ξεδιπλώνεται ο χαρακτήρας που κάνει το NX450h+ να θυμίζει τόσο έντονα τον Γιόκιτς. Ο Σέρβος δεν χρειάζεται εκρηκτικότητα για να ελέγξει έναν αγώνα. Διαβάζει τον ρυθμό, απορροφά την πίεση, κάνει οικονομία κινήσεων και τελικά κουράζει τους αντιπάλους του χωρίς να φαίνεται ότι πιέζεται ποτέ.

Το Lexus λειτουργεί με σχεδόν την ίδια λογική. Η δύναμη υπάρχει άφθονη, η επιτάχυνση των 6,3 δευτερολέπτων για το 0-100 km/h είναι κάτι παραπάνω από επαρκής και η ηλεκτρική ροπή κάνει τις ρεπρίζ ιδιαίτερα άμεσες, όμως το αυτοκίνητο δεν αποκτά ποτέ νευρικό ή επιθετικό χαρακτήρα. Προτιμά να σε ξεκουράζει αντί να σε προκαλεί.

Βελούδινη κύλιση και ιαπωνική ηρεμία

Η ποιότητα κύλισης είναι πραγματικά βελούδινη, η ηχομόνωση συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της κατηγορίας και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση απορροφά τις κακοτεχνίες με τρόπο που ταιριάζει περισσότερο σε μεγαλύτερη κατηγορία αυτοκινήτου.

Παρά τους μεγάλους τροχούς των 20 ιντσών και το βάρος που αγγίζει τους δύο τόνους, το NX450h+ δεν γίνεται ποτέ αδέξιο. Το τιμόνι είναι γρήγορο και αρκετά άμεσο, έστω κι αν θα θέλαμε περισσότερη πληροφόρηση, ενώ η πρόσφυση και η λειτουργία της τετρακίνησης επιτρέπουν έναν σβέλτο ρυθμό που δύσκολα περιμένεις από ένα SUV με τόσο premium και άνετο προσανατολισμό.

Μόνη ουσιαστική παραφωνία παραμένει η γνωστή λειτουργία του e-CVT όταν το δεξί πεντάλ βυθιστεί απότομα στο πάτωμα. Τότε ο κινητήρας ανεβάζει έντονα στροφές και το γνώριμο μουγκρητό κάνει την εμφάνισή του, χωρίς πάντως να καταστρέφει τη συνολική εμπειρία, κυρίως χάρη στην εξαιρετική ηχομόνωση της καμπίνας.

Η πολυτέλεια της σιγουριάς

Η μεγάλη εικόνα πάντως παραμένει ξεκάθαρη. Το NX450h+ δεν σχεδιάστηκε για να γίνει το πιο fun to drive SUV της κατηγορίας του ούτε για να ανταγωνιστεί τα πιο επιθετικά γερμανικά premium μοντέλα σε εντυπωσιασμό. Σχεδιάστηκε για να κάνει την καθημερινότητα καλύτερη, πιο ποιοτική και πιο ξεκούραστη.

Με τιμή που ξεκινά από τις 66.500 ευρώ και αγγίζει περίπου τις 80.000 ευρώ στην πλούσια έκδοση της δοκιμής μας, το NX450h+ απευθύνεται σε εκείνους που εκτιμούν τη συνέπεια, την ποιότητα και τη σιγουριά που χτίζεται σε βάθος χρόνου. Η 6ετής εγγύηση και τα 11 χρόνια κάλυψης για την μπαταρία και το υβριδικό σύστημα έρχονται απλώς να επιβεβαιώσουν αυτή τη φιλοσοφία.

Στην αρχή μπορεί να μη σε εντυπωσιάσει με φανφάρες. Μετά από λίγο όμως συνειδητοποιείς ότι κάνει σχεδόν τα πάντα καλύτερα απ’ όσο νόμιζες. Όπως ο Νίκολα Γιόκιτς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό Τιμή Κινητήρας 2.487 cc, δύο ηλεκτροκινητήρες Ισχύς βενζινοκινητήρα 185 ίπποι/6.000 rpm Ροπή βενζινοκινητήρα 227 Nm/3.200-3.700 rpm Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (εμπρός/πίσω) 134 kW / 40 kW Ροπή ηλεκτροκινητήρα (εμπρός/πίσω) 270 Nm / 121 Nm Συνδυαστική ισχύς 309 ίπποι Μετάδοση Στους τέσσερις τροχούς Κιβώτιο Αυτόματο e-CVT 0-100 km/h 6,3 δλ Τελική ταχύτητα 200 χλμ/ωρα Μέση κατανάλωση (εργοστασίου / δοκιμής) 1,1 lt/100 km – 7,6 lt/100 km Ηλεκτρική αυτονομία (μικτή / πόλη) 76 km / 98 km Εκπομπές CO2 20 gr/km Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 4.600 x 1.865 x 1.660 mm Βάρος 1.990 kg Χώρος αποσκευών 545 lt

ΦΩΤΟ: INTIME / ΣΤ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ