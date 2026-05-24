Κίνδυνος έκρηξης στον Σαρωνικό: Το “επικίνδυνο μείγμα” στο βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές

Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί ενάμιση μέτρο λυματολάσπης στον Σαρωνικό. Πώς επηρεάζονται οι παραλίες της Αττικής.

Το τεύχος Μαΐου του περιοδικού που “βγάζει” κάθε μήνα το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, που μεταξύ άλλων παίρνει δείγματα από τις παραλίες, ώστε να γνωρίζουμε ποιες είναι καθαρές και άρα ασφαλείς για χρήση, είναι (να μου επιτρέψετε) “Σκατά στα μούτρα μας”.

Δεν είναι σχήμα λόγου.

Όπως λέει στο NEWS 24/7 ο Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, χημικός, γεωλόγος, Πανεπιστημιακός και πρόεδρος της αστικής, επιστημονικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας των 35.000 μελών και των 47 χρόνων λειτουργίας που δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, των καταναλωτικών δικτύων και της δημόσιας υγείας (δηλαδή, του ΠΑΚΟΕ), όποιος βουτάει σε θάλασσες του Σαρωνικού κυριολεκτικά κάνει βουτιά σε περιττώματα.

“Υψηλή συγκέντρωση εντερόκοκκων” σε παραλίες της Αττικής

Η αφορμή για την επικοινωνία μας με τον κύριο Χριστοδουλάκη ήταν η δημοσίευση του πρώτου μέρους με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που έκαναν τα μέλη του Κέντρου από την 1η έως την 16η Μαΐου, στις παραλίες της Ελλάδας.

Διευκρινίστηκε πως οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στη μη κολυμβητική περίοδο “γιατί τα αποτελέσματα τους θα είναι ο δείκτης μόλυνσης για την περίοδο αυτή”. Θα γίνει επαναληπτικός έλεγχος μεταξύ 25/6 και 10/7μ, ώστε “να διαπιστωθεί η επιβάρυνση του μικροβιακού φορτίου, από την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα” στην κολυμβητική περίοδο.

Όπως μπορείτε να δείτε παραπάνω, αυξημένες τιμές εντοπίστηκαν στη Δυτική Παραλία Λαγονησίου και σε τρία σημεία της Παλαιάς Φώκαιας.

Χαρακτηρίστηκαν ως “ακατάλληλα” λόγω υψηλής συγκέντρωσης εντερόκοκκων. Δηλαδή, μικροβίων που υπάρχουν φυσιολογικά στο έντερο του ανθρώπου και αφύσικα στις παραλίες που βρέχει ο Σαρωνικός.

Άφοβα (μέχρι νεοτέρας) μπορούμε να βουτάμε στους Δήμους του Πειραιά, της Βούλας, της Βουλιαγμένης, της Γλυφάδας, του Αλίμου, μέχρι και την Ανάβυσσο.

Η εύλογη απορία με τη μια κόκκινη παραλία μεταξύ 13 πράσινων

Από την Αγία Μαρίνα έως τη Σαρωνίδα υπάρχουν 14 παραλίες. Οι 13 είναι πράσινες. Στη μέση μια είναι κόκκινη. Είναι αυτή των Καλυβιών Θορικού, που “έβγαλε” υψηλή συγκέντρωση κολοβακτηριδίων. Πώς γίνεται αριστερά και δεξιά να είναι καθαρά και μόνο σε εκείνο το σημείο να υπάρχει θέμα;

«Γιατί υπάρχει αγωγός αποχέτευσης» εξηγεί ο κύριος Χριστοδουλάκης, πριν προβεί σε μια ανησυχητική και επικίνδυνη για όλους, αποκάλυψη.

Για τον ίδιο λόγο είναι κόκκινη η παραλία στην περιοχή Εδέμ, στο Παλαιό Φάληρο, ενώ οι παραπλήσιες είναι πράσινες. Εκεί καταλήγει ο βασικός υποθαλάσσιος αγωγός και μια μικρή διαρροή είναι ικανή να κάνει επισφαλή τη χρήση των νερών.

Ο βυθός του Σαρωνικού έχει ενάμιση μέτρο λυματολάσπης

Για την ιστορία, ο Σαρωνικός Κόλπος είναι 50.000 τετραγωνικά σε όλη την Ελλάδα κι έχει δύο εξόδους διαφυγής και ανανέωσης των νερών.

«Εδώ και 100 χρόνια ο Σαρωνικός λειτουργεί ως αποδέκτης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

Μέχρι το 1999 δεν υπήρχε βιολογικός καθαρισμός κι έτσι όλα τα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα έπεφταν στον Σαρωνικό.

Από το 1999 έχει δημιουργηθεί η Ψυτάλλεια», το νησάκι μήκους ενάμιση χιλιομέτρου στον Σαρωνικό (απέναντι από το Κερατσίνι, ανάμεσα στον Πειραιά και τη Σαλαμίνα) που φιλοξενεί την κύρια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του λεκανοπεδίου.

Επεξεργάζεται καθημερινά εκατομμύρια κυβικά μέτρα αστικών λυμάτων, πριν επιστραφούν καθαρά στη θάλασσα. Υπάρχει όμως, ένα ζήτημα: δεν καλύπτει όλη την Αττική.

«Από το 1999 λοιπόν, το 65% των αποβλήτων της Αττικής πέφτουν εκεί. Το άλλο 35% ακόμα δεν έχει συνδεθεί. Ακόμα αφοδεύει με βόθρους. Τα απόβλητα πέφτουν στη θάλασσα του Σαρωνικού.

Εξαιτίας αυτού λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα στον πυθμένα».

Πώς εξηγείται η άσχημη οσμή στο Σαρωνικό και ο κίνδυνος έκρηξης

Ο ειδικός εξήγησε ότι το μεγάλο στρώμα λυματολάσπης, στον πυθμένα του Σαρωνικού εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης «που μπορεί να παρασύρει καράβι ή βάρκα που θα περνάει από το σημείο.

Δημιουργούνται ζυμώσεις και προκαλούνται διάφοροι ρύποι όπως βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, τοξικές αέριες ενώσεις κτλ. Αυτές λοιπόν, κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν από το βυθό και βγαίνουν προς τη θάλασσα. Δημιουργούν, έτσι το φαινόμενο της οσμής, που είναι το λιγότερο.

Το βασικότερο, που δεν το λέει κανείς, είναι ότι αυτά τα τοξικά απόβλητα, τα αέρια, είναι εκρηκτικά. Όπως θυμόσαστε στο εργοστάσιο της Βιολάντα το προπάνιο προκάλεσε έκρηξη και έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες.

Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή, αν είναι μεγάλη και έντονη η διαρροή των τοξικών αερίων, μπορεί να προκύψει ένα εκρηκτικό μείγμα. Αν περνάει κάποιο πλοίο, κάποια βάρκα ή οτιδήποτε θα εκραγεί».

Η κατάσταση γίνεται συνεχώς χειρότερη

Οι έλεγχοι που κάνει το ΠΑΚΟΕ κάθε χρόνο, δείχνουν πως η κατάσταση διαρκώς και χειροτερεύει «ενώ πιστεύαμε πως θα καλυτερεύει, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, καθώς τα ξενοδοχεία στις περιοχές αυτές ενημερώνουν πως κάνουν βιολογικούς καθαρισμούς και οι δήμοι ότι προσέχουν».

«Πέρυσι από τις 580 παραλίες που ελέγξαμε, οι 397 ήταν καθαρές. Φέτος, πήραμε δείγματα από 585 παραλίες. Καθαρές ήταν μόνο οι 212».

Αν το αποφασίσουν, σε ένα χρόνο ο βυθός θα είναι καθαρός

Ρωτήσαμε τον κύριο Χριστοδουλάκη αν υπάρχει πλάνο για τον καθαρισμό της (ποικιλοτρόπως) επικίνδυνης λυματολάσπης από το βυθό του Σαρωνικού (“όχι”), αν πρόκειται για δύσκολο έργο (“όχι, υπάρχουν πολλοί τρόποι που επιστρατεύονται κατά καιρούς σε διάφορα σημεία απομάκρυνσης βούρκου. Για παράδειγμα, με μαούνες”) και πόσος καιρός θα χρειαστεί για να γίνει δουλειά, αν τυχόν την αποφασίσουν ποτέ.

«Ένας χρόνος!» μας είπε, πριν προσθέσει πως «πέρασαν τόσες κυβερνήσεις, αλλά δεν έκαναν τίποτα γιατί ενδιαφέρονταν να βρουν ποιος φταίει. Όχι να λύσουν το πρόβλημα. Θα επαναλάβω λοιπόν, ότι πρόκειται για μια κατάσταση που εξελίσσεται εδώ και 100 χρόνια και εξελίσσεται σε πολύ επικίνδυνη.

Αντί να δίνουμε δισεκατομμύρια και εκατομμύρια σε τεχνολογίες και εταιρείες συμβούλων, ας “ρίξουμε” κάποια λεφτά στο Σαρωνικό, όπου έχει δημιουργηθεί μια επικίνδυνη κατάσταση.

Η κατάσταση αθροίζεται. Δεν αφαιρείται.

Η λυματολάσπη πρέπει να φύγει και να πάει σε πιο βαθιά νερά, έξω από τον Σαρωνικό. Αυτό είναι ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια.

Το δεύτερο και πιο βασικό, είναι να συνδεθεί το 35% των υπόλοιπων πληθυσμών της Αττικής, με το βιολογικό καθαρισμό της Ψυτάλλειας».

Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ αναφέρονται λεπτομέρειες, για το σχετικό project. Για παράδειγμα, στη Ραφήνα είναι σε εξέλιξη τα μεγάλα έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ). Προς το παρόν, μια παραλία είναι κόκκινη.

Πηγή: news247.gr