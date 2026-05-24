Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστό για 8 ώρες τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδέσσης

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα το πρωί, Κυριακή 24/5 έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικό τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, το οποίο θα παραμείνει εντελώς κλειστό για οκτώ ώρες, έως και τις 16:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η απαγόρευση διέλευσης εφαρμόζεται σταδιακά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο κομμάτι που εκτείνεται από τον ανισόπεδο κόμβο Γέφυρας μέχρι και τη συμβολή με την οδό Καπετάν Άγρα στη Χαλκηδόνα. Λόγω της πλήρους διακοπής της κυκλοφορίας, οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο εκτροπών, διαχωρίζοντας τα οχήματα ανάλογα με το βάρος τους.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία για τα φορτηγά

Προς Χαλκηδόνα: Η κίνηση των βαρέων οχημάτων εκτρέπεται μέσω της ΠΑΘΕ, περνώντας από Χαλάστρα, Μάλγαρα και Κλειδί. Στη συνέχεια, μέσω της Εγνατίας Οδού, κατευθύνονται προς την Αλεξάνδρεια και από εκεί οδηγούνται προς τα Γιαννιτσά ή τη Χαλκηδόνα, ανάλογα με τον τελικό τους προορισμό.

Από Γιαννιτσά και Χαλκηδόνα προς Θεσσαλονίκη: Η κίνηση διεξάγεται αναγκαστικά μέσω της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών – Αλεξάνδρειας. Ανάλογες ειδικές προβλέψεις και παρακάμψεις ισχύουν και για όσα βαρέα οχήματα κινούνται από τη Βέροια με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τα ΙΧ

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά οχήματα, οι εκτροπές πραγματοποιούνται μέσω των εξής περιοχών: Γέφυρα, Βαθύλακκος, Πρόχωμα και Κουφάλια, τόσο για όσους κινούνται προς Χαλκηδόνα όσο και για εκείνους που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται ορισμένες πολύ τοπικές μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κάτω Γέφυρας, οι οποίες θα επιτρέπονται κανονικά, αποκλειστικά όμως για τα ελαφρά οχήματα.

Με στόχο την ασφάλεια των πολιτών, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αποφυγή έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων, η Τροχαία απευθύνει θερμή έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται πιστά τόσο με την προσωρινή σήμανση όσο και με τις υποδείξεις των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία των εκτροπών.

