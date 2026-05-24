Ο Τερ Στέγκεν κατέκτησε το πρωτάθλημα και έπεσε κατηγορία την ίδια σεζόν!

Ο Αντρέ Τερ Στέγκεν κατάφερε το ακατόρθωτο και έγινε ο πρώτος παίκτης στη La Liga που μέσα στην ίδια σεζόν σηκώνει κούπα και... υποβιβάζεται.

Στην δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν η Τζιρόνα, η οποία την τελευταία στροφή της La Liga έχασε βαθμούς, στο 1-1 με την Έλτσε και δεν μπόρεσε να βρει μια θέση από αυτές που θα την κρατούσαν ασφαλή.

Με μόλις δύο συμμετοχές όμως με την φανέλα της Τζιρόνα, ο Αντρέ Τερ Στέγκεν κατάφερε το ακατόρθωτο...

Αρχικά, βρίσκονταν εκεί με μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα από τις αρχές του 2026. Στην καριέρα του ο Γερμανός υποβιβάζεται για πρώτη φορά, όμως, παράλληλα, εφόσον βρίσκεται ακόμη στο ρόστερ της Μπάρτσα, θεωρείται και πρωταθλητής!

Έτσι, γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου που την ίδια σεζόν κατακτά τον τίτλο και παράλληλα...πέφτει κατηγορία!