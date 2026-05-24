Να κάνει τον Νέστρουπ πρωταγωνιστή, όχι «κασκαντέρ»

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την αξία των "πρέπει" του Παναθηναϊκού, όχι μόνο του Δανού.

Αν ζει κάποιος εκτός Ελλάδας, δεν γνωρίζει τα ποδοσφαιρικά δρώμενα και διαβάζει ότι "πρέπει" ένας σύλλογος να αναδείξει ως "πρωταγωνιστή" τον νέο προπονητή του, θα πει ότι κάτι έχει γραφτεί... ανάποδα. Πως ο ίδιος ο κόουτς "πρέπει" να δείξει στον σύλλογο, μέσα από τη δουλειά του, ότι είναι "πρωταγωνιστής".

Στον Παναθηναϊκό όμως η ιστορία γράφεται ανάποδα. Κι αυτό γιατί εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει τους προπονητές του σα να είναι "κασκαντέρ": τους βάζει να κάνουν όλες τις δύσκολες σκηνές και μετά τους στέλνει στο... ταμείο ανεργίας. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια, ευχαριστημένοι είναι οι λογαριασμοί των προπονητών αφού ο Παναθηναϊκός την τελευταία 3ετία έχει αναδειχθεί "πρωταθλητής αποζημιώσεων"!

Η συμφωνία με τον Γιάκομπ Νέστρουπ αντιμετωπίζεται από την πλειονότητα των οπαδών του συλλόγου ως μια πραγματικά θετική εξέλιξη. Όχι μόνο επειδή έχουν κουραστεί με το συνεχές "Φύγε εσύ, έλα εσύ" που από τον Δεκέμβριο του 2023 (απόλυση Γιοβάνοβιτς) έως σήμερα έχει καταντήσει ανέκδοτο, αλλά και επειδή βλέπουν στο πρόσωπο του Δανού μια προοπτική. Ο 38χρονος Νέστρουπ μπορεί να βγαίνει πρώτη φορά από τη χώρα του, όμως ήδη έχει αξιόλογη επαγγελματική "γραφή". Η Κοπεγχάγη του κατέκτησε δύο νταμπλ, έκανε αξιομνημόνευτες για το μέγεθός της πορείες στην Ευρώπη, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, ανέδειξε παίκτες. Ο Νέστρουπ μπήκε στο "στόχαστρο" ομάδων της Μπουντεσλίγκα. Ειδικά το γεγονός ότι η πρώτη Γερμανική που "λόκαρε" την περίπτωσή του -αλλά αρνήθηκε να τον παραχωρήσει η Κοπεγχάγη- ήταν η Λειψία, ομάδα του πιο ψαγμένου ποδοσφαιρικού οργανισμού της Ευρώπης σε "ταλαντούχα και εξελίξιμα πρότζεκτ", λέει πολλά. Ο οργανισμός Red Bull δεν επιλέγει τυχαία. Πάντα "βλέπει" και κρίνει ότι το πρόσωπο που "λοκάρει" διαθέτει το πακέτο να εξελιχθεί σε υψηλό επίπεδο.

Ο Νέστρουπ λοιπόν συνοδεύεται από καλές επαγγελματικές "συστάσεις" με βάση το βιογραφικό του, όμως αυτό είχε συμβεί και με προηγούμενους. Υπήρχε καλύτερο βιογραφικό καριέρας από τον Ράφα Μπενίτεθ, τον οποίο "τελείωσε" ο Παναθηναϊκός μέσα σε 8 μήνες;

Σημασία, λοιπόν, έχουν τα "πρέπει" του Παναθηναϊκού:

- Να στηρίξει τον Δανό προπονητή με αγορές παικτών οι οποίοι να διαθέτουν ποδοσφαιρική προσωπικότητα για να "κουβαλήσουν" τους ταλαντούχους που υπάρχουν στο ρόστερ, όχι να τους συμπληρώσουν. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μίνιμουμ 5 σημαντικές προσωπικότητες: Τερματοφύλακα, δύο στόπερ και δύο χαφ που να κάνουν πραγματικά τη διαφορά στο γήπεδο. Προφανώς ο καθένας μπορεί να συμπληρώσει ό,τι άλλο θέλει, όμως αυτοί οι πέντε είναι αριθμός και θέσεις που σπάνια θα βρεις κάποιον να διαφωνεί. Και η αγορά τους "πρέπει" να κοστίσει ανάλογα καθώς το καλό πληρώνεται. Πόσο μάλλον όταν αυτό το καλό "πρέπει" να σπάσει πρωταθληματική ανομβρία 16 σεζόν!

- Να στηρίξει τον Δανό προπονητή ακόμη κι αν στην αρχή δεν πάνε όλα κατ' ευχή. Αν, δηλαδή, στο πιο σκληρό σενάριο, ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να περάσει και στους τρεις γύρους, αν δεν προκριθεί στη League Phase του Conference League αλλά το ποδόσφαιρο του θα δείχνει προοπτικές, να μην "σφουγγαρίσουν" τον Νέστρουπ ψάχνοντας για "τον προπονητή του Φθινοπώρου". Να αφήσουν τον άνθρωπο να δουλέψει και να αξιολογήσουν τη δουλειά του όταν "πρέπει".

- Να αφήσει στην άκρη η διοίκηση του συλλόγου την αποτυχημένη νοοτροπία ετών και να αντιληφθεί ότι κάθε επαγγελματίας για να πετύχει "πρέπει" να θωρακιστεί από ένας υγιές περιβάλλον. Όχι να στηρίζεται στα λόγια αλλά στην πράξη να "πριονίζεται" από τους γύρω γύρω.

Φαντάζομαι πως μετά από τόσες αποτυχίες, έπειτα από το ρεκόρ των αποζημιώσεων, οι άνθρωποι του συλλόγου -από τον Γιάννη Αλαφούζο έως τον Φράνκο Μπαλντίνι και τον Στέφανο Κοτσόλη- έχουν αναλύσει όλα τα "θέλω" στον Δανό προπονητή και έχουν ταυτόχρονα δεσμευτεί για τα αναγκαία "πρέπει" του κλαμπ απέναντί του. Για να το πω λαϊκά "Τα έχουν κάνει πενηνταράκια". Όχι όπως με τον Μπενίτεθ στον οποίο είπαν αρχικά "δεν μας ενδιαφέρει η φετινή σεζόν, θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα για του χρόνου" αλλά μόλις άρχισαν τα άσχημα αποτελέσματα και έβραζε η Λεωφόρος (ματς με ΑΕΛ), κατάλαβαν ότι "Τους νοιάζει και τους καίει".

Ο στόχος του Παναθηναϊκού ΔΕΝ είναι να... αναδείξει νέα ταλέντα προς πώληση, ΔΕΝ είναι -προτεραιότητα- να παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Ο στόχος του είναι, σωστότερα "ΠΡΕΠΕΙ" να είναι, μόνο ΕΝΑΣ: Να πάρει το πρωτάθλημα. Και πάνω σε αυτό τον στόχο ο σύλλογος "πρέπει" να στηρίξει τον Νέστρουπ σαν πραγματικό "πρωταγωνιστή". Όχι σαν "κασκαντέρ" που ήρθε για τα καλοκαιρινά προκριματικά και δεν θα προλάβει όχι την παρέλαση αλλά ούτε τα ψιλόβροχα του Σεπτέμβρη!