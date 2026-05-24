Καρδίτσα: 46χρονος δρομέας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του 9ου Πλαστήριου αγώνα

Από ένα θλιβερό περιστατικό επισκιάστηκε ο 9ος Πλαστήριος Δρόμος στην Καρδίτσα, καθώς ένας συμμετέχων έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ένας 46χρονος δρομέας, ο οποίος συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χλμ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα δρόμου, χάνοντας τις αισθήσεις του. Οι διασώστες έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κάλεσαν κι ασθενοφόρο, το οποίο τον διακόμισε στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και της άμεσης διακομιδής στο νοσοκομείο, ο άτυχος άνδρας κατέληξε βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους τους. Οι αγώνες ματαιώθηκαν, καθώς και οι απονομές των μεταλλίων στους νικητές.

