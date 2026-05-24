«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα» - Το μήνυμα Τσίπρα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να «βομβαρδίζει» τα social media ενόψει της 26ης Μαΐου, ημέρα κατά την οποία θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Ο πρώην πρωθυπουργός ανάρτησε βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι «φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα».

Ο κ. Τσίπρας κρατά μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, τα χρώματα της οποίας κυριαρχούν και στο κόμμα του, ενώ έχει μπροστά του κι ένα κασκόλ των μπλαουγκράνα επιχειρώντας να συνδέσει τα χρώματα με το πολιτικό του μήνυμα.

Όπως αναφέρει, «το μπλε συμβολίζει την πατρίδα» και «το κόκκινο τους αγώνες», ενώ παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για την εκδήλωση της Τρίτης, δίνοντας το στίγμα της νέας προσπάθειας: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί».

πηγή: newsbomb.gr