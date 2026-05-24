Ντόλκα σε Καρυστιανού: «Φάτους τα σωθικά, μαζί σου με κάθε κόστος»

Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, η οποία πέθανε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τάσσεται στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού και της ζητά να συνεχίσει να δίνει μάχη για να δικαιωθούν τα νεκρά παιδιά τους, αυτή τη φορά από τον πολιτικό στίβο.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση, η κυρία Ντόλκα υπενθυμίζει όλα όσα έχουν γίνει από την αποφράδα 28η Φεβρουαρίου του 2023 μέχρι και σήμερα, που έχουμε φτάσει πλέον στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ντόλκα

«Ένα χρόνο πριν ,βρίσκομαι μαζί σου κ Καρυστιανου στη Σύρο .

Σε μια πρόσκληση από το σύλλογο γυναικών με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, σε μια εκδήλωση ,για να τιμήσουν μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη.

Στην εκδήλωση μια μητέρα που έχασε το παιδί της κ για χρόνια ολόκληρα αρνείται να βγει από το σπίτι της στη Σύρο.

Οι ψυχικές μου δυνάμεις μου είπε με έχουν εγκαταλείψει ,σήμερα όμως ήρθα για την Μαρία την Καρυστιανου...

Ένα χρόνο μετά στη Θεσσαλονίκη κάνεις ένα βήμα ακόμα μπροστά. Αναφέρετο δικαίωμα σου σαν Ελληνίδα πολίτης να θέσεις υποψηφιότητα μέσα από ένα νέο φορέα που έχει τη σφραγίδα σου.

Στο Σύνταγμα της Ελλάδας όλοι οι Έλληνες κ οι Ελληνίδες έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Μάθημα στην Αγωγή του Πολίτη, πέμπτη δημοτικού.

Θεωρώ πως χρόνια πριν δεν είχες σκεφτεί, μέσα από την καθημερινότητα σου πως θα έφτανες σε αυτή την επιλογή σου ,γιατί πολύ απλά σου δολοφόνησαν το παιδί σου .

Μια γιαγιά από τη Θεσσαλονίκη μου έστειλε μήνυμα πριν από καιρό ,αν ζει το εγγόνι μου ζει από τη Μαρία την Καρυστιανου.

Είχες ιατρείο ,είχες κ είχα μια καθημερινότητα που καμμία από τις δύο μας δεν φανταζόταν ποτέ τον όλεθρο .Την απόλυτη καταστροφή, τη συντριβή που φέρνει ο χαμός του παιδιού σου ,όταν απλά παίρνει ένα τρένο που δεν διανοήθηκε καμμία από τις δύο μας ότι ήταν κινούμενο φέρετρο.

Η μόρφωση σου, η ψυχική σου δύναμη.

Η οργή σου να ανοίξεις τον σκουπιδοτενεκέ που περιέχει όλη τη σαπιλα κ να τους ξεσκεπάσει ,σε έφερε στη σκέψη ,στη θέση ,στην ανάγκη; να προκηρύξεις τη δημιουργία ενός κόμματος, ίσως πια η τελευταία επιλογή μετά από τόσες προσπάθειες να αφυπνίσεις τη συνείδηση του κόσμου, ότι στο τρένο εκείνο έφυγαν νιάτα.

Η Μαρθη κ η Αναστασία, μόνες αβοήθητες περίμεναν να πεθάνουν.

Ήξεραν ,ήταν νέες ,είχαν αντανακλαστικά ,έζησαν τις τελευταίες τους στιγμές υποφέροντας γιατί οι σάπιοι που μας κυβερνούν, δεν ήξεραν ,δεν φαντάστηκαν ,δεν σταμάτησαν τα κινούμενα φέρετρα ,γιατί η Hellenic train ,δεν θα έκοβε εισητηρια

Κ τι;

Θα χάναμε τόσα εισιτήρια;

Προτιμότερο να χάσουμε παιδιά, μητέρες, πατεράδες στο τρένο από το να αδειάσουν οι τσέπες.

Εδώ κ μέρες η λάσπη τους ,ξεχείλισε, το στόμα τους το χέρι τους δεν σταματά .

Ακόμα κ τα ρούχα σου τους ενοχλούν

Εμένα βέβαια με ενοχλούν, οι Καραμανλήδες που κουνούν τα βρωμοδαχτυλα τους, οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, που αφαίρεσαν από τα νέα παιδιά τη δυνατότητα να γυρίσουν στον τόπο τους ,να αναπτύξουν εκεί στην επαρχία που ερημώνει την γεωργία κ την κτηνοτροφία ,με ενοχλεί που αυτοκτόνησαν βοσκοί απελπισμένοι ,γιατί ξέρω πόσο σκληρά δούλεψαν σε χωριό μεγάλωσα.

Με ενοχλεί που βρέθηκαν τόσοι βουλευτές με τόσα σπίτια στα 7 αυτά τελευταία χρόνια, ενώ άνθρωποι χάνουν το ένα κ μοναδικό τους σπίτι.

Με ενοχλεί που ένας σάπιος δήθεν πολιτικός ,ρωτά που βρήκες τα χρήματα για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο ίδιος κρατούσε ένα μπακαλοχαρτο για πτυχίο, που η Ντόρα του υπενθύμισε φύγε έφαγες πολλά μας χαλάει τη μόστρα

Με ενοχλεί που ενώ ζω όπως μου υπενθυμίζουν ,σε ένα ήσυχο διαμέρισμα ,κ που δεν έχω ιδέα για την αλήθεια στα Τέμπη, ότι πάω στη Λάρισα από το προηγούμενο καλοκαίρι κ η πρόεδρος του δικαστηρίου για τα βίντεο δεν τολμά να δώσει το κλειδί που φυλάσσονται τα πειστήρια που μεταφέρθηκαν στην Νομαρχία από τον κ Μπατζοπουλο, γιατί δεν χωρούσαν ...στον υπολογιστή του σπιτιού του κ δεν χρειαζόταν να τα δει ο κ Μπακαιμης.

Με ενοχλεί που στη Λάρισα,οι θέσεις των κατηγορουμένων είναι άδειες, κ την Αναστασία, αυτό το υπέροχο μου πλάσμα το τρώνε τα σκουλήκια, γιατί σκουλήκια αποφάσιζαν για τη ζωή της.

Με ανακουφίζει η κ Κωνσταντοπουλου η δικηγόρος μας που τους ξεβρακωνει, κ ας την χτυπούν ανελέητα κ ας νιώθουν οίκτο κάποιες ,που από μικρή θυμάμαι το ίδιο μπλα, μπλα, μπλα στην τηλεόραση με δέκα κιλά τζελ στο μαλλί που παρουσίαζαν εκπομπές ,κάνοντας τον Μπαμπινιώτη για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας ,όταν η μοίρα τις έφερε να είναι σε ένα χώρο που πατάνε όταν Κ εφόσον έχουν διάθεση κ ο Έλληνας πληρώνει.

Με ενοχλεί ,πάντα από το ήσυχο διαμέρισμα μου ,που δεν έχω τα αληθινά στοιχεία για τα Τέμπη, να βλέπω στο Κολωνάκι την κυρια που αντί η θέση της να είναι στις θέσεις τις άδειες στη Λάρισα στην τεράστια .... αίθουσα που δεύτερη δεν υπάρχει στον κόσμο, να μπαινει μπροστά μου στο μαγαζί με τις πανάκριβες τσάντες, ενώ θα έπρεπε να είναι μέσα.

Με ενοχλεί ότι ο δολοφόνος του παιδιού μου ,που ποτέ δεν άνοιξε τον υπολογιστή του, ποτέ δεν διάβασε τις επιστολές, τα εξώδικα ,να είναι έξω κ να ζει ελεύθερος γιατί ένα μόνον άρθρο του Συντάγματος τον προστατεύει.

Με ενοχλεί που στη ζαχαρένια χώρα μου ... κινδυνεύεις να κυκλοφορήσεις με ασφάλεια κ εσύ κ τα παιδιά σου.

Κ όλοι αυτοί που ευθύνονται άκουσον άκουσον ,έχουν το δικαίωμα να μην παρίστανται στις θέσεις τους στη δική.

Ε λοιπόν ,ναι Κ Καρυστιανου φάτους τα συκωτια ,όπως λέει κ ένας φίλος μου γιατρός .

Φάτους πριν φάνε κ άλλους νέους ,τόσο όμορφους, τόσο δροσερούς ,τόσο ορεξατους για ζωή ,που τους την αφαίρεσαν σε λίγα λεπτά, εκείνο το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη πια , επειδή εκεί έζησα τις τελευταίες 15μερες με την Αναστασία μου ,τις τελευταίες που την άφησαν οι σαπιλες να ζήσει ,δεν αντέχω να έρχομαι.

Στην Αθήνα, λοιπόν ,θα έρθω εκεί στη θέση που πάντα έρχομαι κ Καρυστιανου, σαν φόρο τιμής στην Αναστασία, στη Μαρθη που μια μητέρα ,τολμά να τα βάλει με τη σαπιλα, έχει τσαγανο .

Στην Αθήνα λοιπόν ,.

Πήγα παντού ,άκουσα όλους τους συγγενείς που μίλησαν για τα παιδιά τους, για τους γονείς τους ,για τα αδέρφια τους .

Για τα Τέμπη, ο αγώνας με κάθε τρόπο συνεχίζεται ,όπως μπορεί καθείς από το δικό του μετερίζι .

Δεν ξέραμε ότι θα ζήσουμε την απόλυτη καταστροφή .

Δεν γεννήθηκαμε πολιτικοί .

Δεν είχαμε καμμία διάθεση να διαβάζουμε ατελείωτες ώρες ή να μιλάμε στα κανάλια για την σαπιλα που δολοφόνησε τα παιδιά μας.

Δεν είχα καμία διάθεση να βλέπω την απάθεια ενός άχρηστου κ ανίκανου βούτυρο μπεμπέ γόνου ,να ζει κ να κινείται με προστασία, ενώ η Αναστασία δεν αναπνέει .

Δεν ήθελα να τα ζήσω .

Είχα μια υγιή καθημερινότητα ,κ μια ήρεμη ζωή.

Αυτήν την ήρεμη ζωή, ξέσκισαν οι άχρηστοι , ανίκανοι γόνοι ,για να γεμίσουν τις τσέπες τους .

Κ να μας αδειάσουν τις ψυχές κ τα σπίτια.

Μαρία ,από το ήρεμο διαμέρισμα μου ,από την οδυνηρή καθημερινότητα μου ,από την οργή που έχω μέσα μου να μην δουν τον ήλιο ξανά ,όπως δεν τον βλέπει κ η Αναστασία μου κ η Μαρθη σου ,

ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΑΣ .

ΦΑΤΟΥΣ ΤΑ ΣΩΘΙΚΑ .

ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ .

ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ .

ΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙΣ .

Κ Η ΜΑΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ .

ΑΥΤΗ ΔΙΝΕΙ ΠΝΟΗ,ΖΩΗ, ΣΤΟ ΠΑΙΔΊ ΤΗΣ

Κ ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ,

ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΥΚΑΙΝΑ .

ΣΥΝΕΧΙΣΕ .

Από την μητέρα της Αναστασίας της Παπαγγελη.

Ήταν μόνον 18 χρονών .

Ένα δροσερό λουλούδι .

Μαζί σου .

Με κάθε κόστος .

Άλλωστε έχω μάθει πια .

Συνήθισα κ γω .

Συνηθίσες κ εσύ».

Πηγή: newsbomb.gr