Σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών.

Οι «πράσινες» πήραν το τρίποντο στο «Γ. Καλαφάτης και έφτασαν τους 20 βαθμούς και βρίσκονται στην 7η θέση.

Τα δύο γκολ του «τριφυλλιού» πέτυχε η Χριστίνα Κόλλια ενώ κομβική ήταν η τερματοφύλακας, Γιώτα Χατζηχαριστού με την απόκρουση πέναλτι στο 77’.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε λογαριασμό με ωραία ατομική ενέργεια της Κόλλια στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΟΦΗ στο 34’ ισοφάρισε σε 1-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος το «τριφύλλι» έψαξε το γκολ και το βρήκε ξανά με την Κόλλια στο 48’ για το 2-1. Οι φιλοξενούμενοι στο 75’ κέρδισαν πέναλτι αλλά η Γιώτα Χατζηχαριστού με εντυπωσιακή απόκρουση κράτησε το σκορ.