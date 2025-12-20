Κυριακίδης: «Ενα πρώτο επιστέγασμα της δουλειάς μας η πρόκριση στους 16 - Να είμαστε ολόσωστοι με τον ΟΦΗ για να κερδίσουμε»

Ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης, ήταν αυτός που μίλησε στην Cosmote Tv εν όψει του αγώνα της Κυριακής με τον ΟΦΗ ενώ αναφέρθηκε και στον ευρωπαϊκό θρίαμβο επί της Κραϊόβα.

Ο βοηθός του Σέρβου τεχνικού τόνισε για το αυριανό παιχνίδι με τους Κρητικούς πως η ΑΕΚ θα πρέπει να ειναι σε κάθε της ενέργεια ολόσωστη για να πάρει το ματς ενώ χαρακτήρισε την πρόκριση στους 16 του Conference ένα πρώτο επιστέγασμα μιας δουλειάς που έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο.

Να σημειώσουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς δεν μίλησε καθώς έπρεπε να αποχωρήσει αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης λόγω ενός προσωπικού ζητήματος που έπρεπε να λύσει.

Αναλυτικά όλα όσα ειπε ο Ηλίας Κυριακίδης στην Cosmote Tv:

Για τα συναισθήματα που τους άφησε το βράδυ της Πέμπτης.

Είναι ένα πρώτο επιστέγασμα μιας δουλειάς που έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Μια δομημένη δουλειά, με μέθοδο για να φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο η ομάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της League Phase του Conference League και πρώτη στα γκολ. Και με ένα τελευταίο παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες μας – ως πρωταγωνιστές – έδειξαν μια καταπληκτική αντίδραση, με τη βοήθεια του κόσμου. Όλη αυτή την ενέργεια που δεχθήκαμε, την επιστρέφαμε και τη δεχόμασταν ξανά. Υπήρχε αυτή η σχέση στο παιχνίδι με τον κόσμο μας. Και καταφέραμε να κερδίσουμε δίκαια.

Για το πώς αισθάνονται την ομάδα σε σχέση με την κούραση, με δεδομένο ότι αρκετοί παίκτες έρχονται από συνεχόμενα ματς.

Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, αρκετοί θα έλεγα, οι οποίοι παίζουν συνεχόμενα ενενηντάλεπτα. Οι εντάσεις των προπονήσεων, όμως, γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε ανάλογα να εμφανίζονται κάθε φορά φρέσκοι και ικανοί να αποδώσουν το μέγιστο.

Για το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ.

Αυτό που τονίζουμε είναι ότι ναι μεν είναι ένα γεγονός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές τον ΟΦΗ και τον έχουμε κερδίσει και τις δύο. Όμως, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα από την έναρξη έως τη λήξη του αυριανού αγώνα. Είναι ένα καινούργιο παιχνίδι, ένα ξεχωριστό παιχνίδι κι εμείς οφείλουμε σε κάθε μας ενέργεια, σε κάθε τάκλιν, σε κάθε μεταβίβαση, σε κάθε σουτ, να είμαστε ολόσωστοι για να κερδίσουμε.

*Από πλευράς παικτών μίλησε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλα όσα είπε.