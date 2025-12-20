Λιούμπιτσιτς: «Το πιο σημαντικό είναι η νίκη, να έχουμε και με τον ΟΦΗ την ένταση και την ατμόσφαιρα της Πέμπτης»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς μίλησε για το πως έζησε από την εξέδρα τον θρίαμβο επί της Κραϊόβα και τόνισε πως η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει και την Κυριακή απέναντι στον ΟΦΗ με την ίδια ένταση και στην ίδια ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά οσα ειπε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς στην κάμερα της Cosmote Tv:

Για τη νίκη απέναντι στην Κραϊόβα.

Ήταν φανταστική βραδιά, πραγματικά. Ήμουν στις εξέδρες κι ένιωσα πολύ την ατμόσφαιρα. Από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό ήταν πραγματικά έντονη. Ευτυχώς, προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο και πρέπει αυτή την ένταση και αυτή την ατμόσφαιρα να την πάρουμε μαζί μας αύριο στο παιχνίδι.

Για το παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ.

Αναλύσαμε τον αντίπαλό μας, ξέρουμε ότι έχει ποιότητα. Αλλά στο τέλος, θα πρέπει να εστιάσουμε στις δικές μας δυνάμεις. Παίξαμε δύο φορές απέναντί τους και δεν ήταν εύκολο. Θέλουμε να δείξουμε το πρόσωπο που έχουμε δείξει τις τελευταίες δύο – τρεις εβδομάδες. Να είμαστε aggressive, να επιτεθούμε και να πάμε στις διακοπές των Χριστουγέννων με μία ακόμη νίκη.

Για το αν είναι έτοιμος να σκοράρει ξανά, με δεδομένο ότι έχει πετύχει γκολ σε δύο διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος.

Φυσικά, χρειάζομαι να εκμεταλλευτώ το momentum. Το πιο σημαντικό, βεβαίως, είναι να κερδίσουμε πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά αν έρθει και κάποιο προσωπικό γκολ, θα είμαι χαρούμενος.