Άρης: Ενδεκάδα δίχως Μόντσου και με Ντούντου απέναντι στον Ολυμπιακό

Η αρχική ενδεκάδα του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό

Οι επίλεκτοι του Μανόλο Χιμένεθ για την αναμέτρηση του Κλεάνθης Βικελίδης, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Χωρίς Μόντσου στο αρχικό σχήμα οι κιτρινόμαυροι, με Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια, μπροστά του τους Τεχέρο και Φαντικά στις πλευρές, ενώ στα στόπερ Άλβαρο και Ρόουζ βασικοί.

Στο κέντρο Γαλανόπουλος και Ράσιτς θα ελέγχουν την κίνηση και θα προωθούν το παιχνίδι, με προωθημένο τον Γένσεν, πίσω από την τριπλέτα που θα αποτελείται από Μορόν - Ντούντου και Πέρεθ.

Αναλυτικά:

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Φαντικά, Γαλανόπουλος, Ράσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν

Αναπληρωματικοί: Μάικιτς, Γιαννιώτας, Μισεουί, Φρίντεκ, Νινγκ, Καράι, Μορουτσάν, Σίστο, Χαρούπας, Παναγίδης, Μόντσου