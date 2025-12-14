Η Ίντερ θέλει Βικάριο για αντικαταστάτη του Ζόμερ

Οι «νερατζούρι» ψάχνουν για την διάδοχη κατάσταση κάτω από τα δοκάρια τους, στοχεύοντας στον 29χρονο τερματοφύλακα της Τότεναμ.

Το συμβόλαιο του Γιαν Ζόμερ με την Ίντερ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και η διοίκηση των Ιταλών έχει πάρει την απόφαση να μην ανανεωθεί η συνεργασία με τον 36χρονο πορτιέρε.

Έτσι, οι ιθύνοντες της Ίντερ έχουν ξεκινήσει την προεργασία για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Ελβετού τερματοφύλακα, με το όνομα του Γκουγκλιέμο Βικάριο να βρίσκεται ψηλά στην λίστα των «νερατζούρι».

O 29χρονος πορτιέρε δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με την Τότεναμ, όμως στην Ίντερ είναι αποφασισμένοι να επαναπατρίσουν τον έμπειρο τερματοφύλακα, ξεκινώντας συζητήσεις με τους «Σπερς» για την απόκτησή του.