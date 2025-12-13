Νίκη - «ανάσα» πανηγύρισε ο ΟΦΗ απέναντι στον Πανσερραϊκό, με το 3-0 να «βυθίζει» ακόμα περισσότερο τους Σερραίους. Σαλσέδο (2) και Φούντας οι σκόρερ.

Ο ΟΦΗ υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό σε ένα ματς μεγάλης σημασίας και για τις δύο ομάδες, με τους Κρητικούς να πανηγυρίζουν στο τέλος μια σπουδαία νίκη και να... βυθίζουν ακόμα περισσότερο τα «Λιοντάρια», που πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα για να διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία.

Οι Κρητικοί ανέβηκαν πλέον στους 12 βαθμούς και ισοβαθμούν με τον Asteras AKTOR, ενώ οι Σερραίοι έμειναν στους 5 και βρίσκονται στην τελευταία θέση της κατάταξης, αποτελώντας αυτή την στιγμή το μεγάλο φαβορί για τον υποβιβασμό.

«Πέταξε» την ευκαιρία ο Πανσερραϊκός

Ο Πανσερραϊκός είναι η ομάδα που μπήκε καλύτερα στο ματς και μάλιστα μόλις στο 4ο λεπτό κέρδισε πέναλτι από ένα πολύ απρόσεκτο μαρκάρισμα του Κρίζμανιτς μέσα στην περιοχή. Ο Μάρας ανέλαβε την εκτέλεση και είχε την ευκαιρία να βάλει τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ, όμως σημάδεψε ψηλά άουτ! Τέσσερα λεπτά μετά ο Τσαούσης έκανε το πλασέ και ο Λίλο την επέμβαση, με τους Σερραίους να μην καταφέρνουν να εκμεταλλευτούν το δυναμικό τους ξεκίνημα.

«Ξύπνησε» και το... καθάρισε ο ΟΦΗ

Κόντρα στην ροή του αγώνα, ο ΟΦΗ ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη του ευκαιρία, στο 17’. Ο Σαλσέδο πήρε μια σέντρα από δεξιά και με όμορφο τελείωμα στην κίνηση «έγραψε» το 1-0, δίνοντας άλλον αέρα στην ομάδα του. Το σουτ του Φούντα στο 22’ πέρασε άουτ, το δοκάρι του Καραχάλιου στο 39’ θεωρήθηκε μη γενόμενο λόγω οφσάιντ, όμως στο 44’ ο Ανδρούτσος κέρδισε το πέναλτι και ο Φούντας ευστόχησε από τα 11 βήματα, διαμορφώνοντας το 2-0.

Εκμεταλλευόμενοι πλήρως το μομέντουμ, οι Κρητικοί κατάφεραν να σκοράρουν και τρίτη φορά στο πρώτο ημίχρονο, με συνεργασία του Νους με τον Σαλσέδο. Ο τελευταίος είναι αυτός που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, «κλειδώνοντας» έτσι τη νίκη της ομάδας του από αρκετά νωρίς.

Διαδικαστικό το δεύτερο ημίχρονο

Ο ΟΦΗ είχε πρακτικά «καθαρίσει» το τρίποντο κι έτσι το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης κύλησε χωρίς ιδιαίτερες φάσεις και συγκινήσεις. Οι προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές και έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές, ενώ οι Κρητικοί είχαν σταθερά τον έλεγχο και δεν επέτρεψαν ποτέ στον Πανσερραϊκό να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι από το ματς.

Οι συνθέσεις

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς (82' Κωστούλας), Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος (62' Αποστολάκης), Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Φούντας (71' Καινουργιάκης), Νους (71' Μπαΐνοβιτς), Σαλσέδο (82' Ρακόνιατς).

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Καλινίν, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ, Γουαγκέ (46' Καρέλης), Τσαούσης (79' Γκαλβάν), Γκιγιομέ (46' Λύρατζης), Ομεόνγκα, Νούνελι, Μάρας (60' Λιάσος), Μπρουκς (37' Σοφιανός).