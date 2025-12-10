Ιμπέρ: «Είμαι υπερήφανος για την ομάδα»

Ο Νταβίντ Ιμπέρ, προπονητής της Σεντ Ζιλουάζ, δήλωσε «υπερήφανος» για την ομάδα του, παρά την εντός έδρας ήττα με 3-2 από την Μαρσέιγ στο Champions League, μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα.

«Είμαι υπερήφανος και θέλω να επικεντρωθώ στα θετικά», είπε ο Βέλγος προπονητής απαντώντας σε ερώτηση για τα συναισθήματά του μετά την ήττα και πρόσθεσε:

«Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε κάποια γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο, θέλαμε να περιορίσουμε τα λάθη, να παραμείνουμε συμπαγείς και να εκμεταλλευθούμε τις ευκαιρίες μας. Νομίζω ότι το κάναμε καλά. Στο τελευταίο ημίωρο, η ομάδα δεν τα παράτησε. Δώσαμε ζωή στο γήπεδο, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες για να πάρουμε έναν βαθμό που θα τον αξίζαμε. Και για λίγα χιλιοστά, δεν ανταμειφθήκαμε. Ο Ρούλι έκανε μια εξαιρετική απόκρουση. Τους πληγώσαμε, τους κάναμε να αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους. Και γι΄αυτό είμαι υπερήφανος».