Η «κατάρα» όσων νίκησαν την Μπαρτσελόνα και τον Φλικ τη φετινή σεζόν

Από ότι φαίνεται όποια ομάδα νικάει φέτος την Μπαρτσελόνα και τον Χάνσι Φλικ μετά την κυνηγά μια «κατάρα» και δεν λέει να σηκώσει κεφάλι.

Αν είναι πάνω από μια φορά, παύει να είναι σύμπτωση και στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν τρεις ομάδες που βιώνουν την κατάρα της ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Ποια είναι αυτή η κατάρα; Οποία ομάδα κερδίζει τη Μπαρτσελόνα χρειάζεται 3+ αγώνες έως ότου βρει τον εαυτό της.

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε την Μπαρτσελόνα για το Champions League και έκτοτε έχει σταματήσει να μαζεύει τους τρεις βαθμούς.

Για την ακρίβεια η Παρί μετά τη νίκη επί των Καταλανών, έχει χάσει από τη Μονακό και από την Μπάγερν, ενώ έχει μείνει στην ισοπαλία με την Λιλ και το Στρασβούργο

Στην ίδια μοίρα είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης που μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα έχει χάσει από την Λίβερπουλ, ενώ μέτρησε τρεις ισοπαλίες με Ράγιο Βαγιεκάνο, Έλτσε και Ζιρόνα έως ότου επιστέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Και η κατάρα δεν σταματάει εκεί, αφού και η Τσέλσι αφού νίκησε τους «Μπλαουγκράνα», ήρθε ισόπαλη με την Άρσεναλ και την Μπόρνμουθ, ενώ έχασε από την Λιντς.

Μάλλον οι αντίπαλοι της Μπαρτσελόνα θα το σκέφτονται δεύτερη φορά αν θα πρέπει να προσπαθήσουν να την νικήσουν.