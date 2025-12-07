Αιγάλεω: Ανέλαβε ο Σκύβαλος

Νέος προπονητής στο Αιγάλεω ανέλαβε ο Μανώλης Σκύβαλος, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Εμμανουήλ Σκύβαλο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή της ομάδας.

Ο κ. Σκυβάλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στους πάγκους εθνικών κατηγοριών, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους με πρωταγωνιστικό ρόλο και με ξεκάθαρη προπονητική ταυτότητα.

Σύντομη διαδρομή

• Προπονητής σε ΟΦ Ιεράπετρας, ΑΕ Ερμιονίδα, ΑΟ Αγίου Νικολάου, Ρόδο

• Βοηθός προπονητή σε ΠΑΣ Λαμία (Super League) και Αστέρα Άκτωρ

• Προπονητής αναπτυξιακού τμήματος στην Πλατανιά U20

• Πρώην ποδοσφαιριστής, με θητεία ως επιθετικός

Ένας προπονητής με προσήλωση στη δουλειά, στην τακτική πειθαρχία και στη βελτίωση των ποδοσφαιριστών, έρχεται να ενισχύσει το νέο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Εμμανουήλ Σκύβαλο στο Αιγάλεω.