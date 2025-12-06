Μεντιλίμπαρ: «Ο Ελ Κααμπί είναι χαρούμενος εδώ - Σημαντικό ότι δεν αφήσαμε τον ΟΦΗ να κάνει φάσεις»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ και τόνισε πως είναι το ίδιο σημαντική και η δουλειά που γίνεται στα μετόπισθεν.

Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε και στον Ελ Κααμπί και το γεγονός πως είναι χαρούμενος στον Ολυμπιακό.

Για τις πολλές τελικές (30+) που δημιούργησε ο Ολυμπιακός και αν είναι ευχαριστημένος

«Δεν είναι μόνο αυτό. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να περάσει το γήπεδο μας και να κάνει φάσεις. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο το γκολ σε ένα παιχνίδι ,είναι όσοι βοηθούν να μην κινδυνέψει η ομάδα. Παίζει και αυτό ρόλο».

Για τον Ελ Κααμπί

«Είναι πολύ χαρούμενος εδώ, βάζει γκολ είναι αφοσιωμένος και πιστεύουμε πως δεν θέλει να ψάξει κάτι άλλο, ειδικά όταν ένα παίκτης βάζει γκολ είναι ευχαριστημένος.

Το έχουμε ξαναπεί πως δεν ενδιαφέρεται μόνο να σκοράρει εκείνος, αλλά σκέφτεται το πώς να βοηθήσει γενικά την ομάδα και να να νικήσει».