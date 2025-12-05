Σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη (2-1), περνώντας με επιτυχία το τελευταίο «τεστ» πριν τη Λέγκια - Μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League K19 ο Δικέφαλος.

Ώρα κλάσσικο για την Κ19 με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη στη Σουρωτή υπό καταρρακτώδη βροχή.

Τέσσερις μέρες πριν το μεγάλο και ιστορικό ραντεβού του Δικεφάλου στην Τούμπα κόντρα στη Λέγκια (9/12 17:30), οι παίκτες του Τσιαπακίδη ήθελαν τη νίκη για να παραμείνουν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία.

Με αλλαγές στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ αλλά και τον Παπαδημητρίου για δεύτερη φορά στην κορυφή της επίθεσης -μετατοπίζοντας τον Στύλο στα φτερά- ο Δικέφαλος αιφνιδιάστηκε με τον Άρη να μπαίνει καλύτερα.

Δύο πολύ καλές ευκαιρίες για τους «κιτρινόμαυρους» στα δέκα πρώτα λεπτά με τον Καραμανλή να απειλεί δις και τον κίπερ Μπελερή να απομακρύνει σε κόρνερ.

Ελάχιστες έως μηδαμινές οι φάσεις μέχρι το πρώτο ημίωρο με τον ΠΑΟΚ να αποδεικνύεται «κυνικός». Στο 33’ ο Τσιότας μπήκε περιοχή, ανατράπηκε από τον Παπασαραφιανό και κέρδισε πέναλτι. Ο ίδιος την εκτέλεση και 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Στο 45’ ο Δικέφαλος έφυγε υποδειγματικά στην κόντρα, με τον Κρομμύδα να πασάρει άψογα στον Παπαδημητρίου και αυτός να πλασάρει όμορφα για το 2-0 και το πρώτο του γκολ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα. 2-0 ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ και τεράστιο προβάδισμα νίκης.

Το έργο για τον Άρη με την έναρξη της επανάληψης έγινε ακόμα πιο δύσκολο μετά την αποβολή του Χαρούπα στο 50ο λεπτό για πολύ σκληρό φάουλ πάνω στον Αυγητίδη. Στο 59΄ο ΠΑΟΚ είχε τεράστια ευκαιρία να φτάσει και στο 3-0, παρόλα αυτά η προβολή του Αβράμπου είχε απάντηση από την άμυνα του Άρη που απομάκρυνε σε κόρνερ.

Και στο 71΄ ήρθε η στιγμή που άλλαξαν τα πάντα. Δεύτερη κίτρινη για τον Τουρσουνίδη και πέναλτι για τον Άρη πάνω στον Παλούκη. Ο Καραμανλής στο 72΄όπως και πέρσι μείωσε για τους «κίτρινους» οι οποίοι μπήκαν και πάλι στο παιχνίδι.

Ο Άρης έκανε... all in, αφήνοντας χώρους, με τον ΠΑΟΚ να είναι... φωτιά στην κόντρα. Στο 75΄ο Ντούνγκα ανενόχλητος σε μία ακόμα «ασπρόμαυρη» αντεπίθεση βρήκε... αέρα για το τελικό 2-1. Δύσκολη νίκη για τον Δικέφαλο, ο οποίος έφτασε τους 26 βαθμούς στη βαθμολογία και είναι μόνος πρώτος στο +3 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Next... mission για τους παίκτες του Τσιαπακίδη στην Τούμπα κόντρα στη Λέγκια (9/12 17:30) για τον 3ο γύρο του Youth League, όπου ο Δικέφαλος ψάχνει νίκη-ανατροπή για πρόκριση στους «32».

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ19: Μπελερής, Τσιότας, Ντούνγκα, Αβράμπος, Αυγητίδης, Ελευθεριάδης(78’ Παπαδόπουλος), Γκιόκα, Κρομμύδας(78’ Γραββάνης), Τουρσουνίδης, Στύλος(87΄Τσίτσιλας), Παπαδημητρίου(70’ Αρετής)

Άρης Κ19: Ρέγιες, Δούπατσης(0+3΄Ζήτρος), Σαλτσογλίδης(69’ Πεΐτσης), Κάμτσης, Σιταράς(69’ Σουγιολτσής), Μαυρόπουλος(81΄Αντωνιάδης), Παπασαραφιανός, Γεωργιάδης, Καραμανλής, Χαρούπας, Παλούκης

