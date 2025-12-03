Γκολ για τον Άρη και 1-0 με τον Ντούντου (vid)

Ο Άρης μπήκε φορτσάτος στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Ντούντου να εκτελεί τον Τσιφτσή μετά και τη σέντρα του Γένσεν, κάνοντας το 1-0 για τους «Κιτρινόμαυρους» στο 47'.

Το γκολ: