Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Γκολ για τον Άρη και 1-0 με τον Ντούντου (vid) 03-12-2025 22:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Άρης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Άρης μπήκε φορτσάτος στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Ντούντου να εκτελεί τον Τσιφτσή μετά και τη σέντρα του Γένσεν, κάνοντας το 1-0 για τους «Κιτρινόμαυρους» στο 47'. Το γκολ: Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς menshouse.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Η μεγαλύτερη πρόκληση στην επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ menshouse.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr ΑΕΚ: Η δυνατή κίνηση στο 6 και η τακτική ανάλυση του συστήματος του Νίκολιτς με τις νέες μεταγραφές menshouse.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Γκολ για τον Άρη και 1-0 με τον Ντούντου (vid) SHARE