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Με πέναλτι του Μπακασέτα άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 67' ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας και έκανε ο Μαϊντάνα στον Ίνγκασον.

Το γκολ του Παναθηναϊκού

Με πέναλτι του Μπακασέτα άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός (vid)