Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Με πέναλτι του Μπακασέτα άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός (vid) 03-12-2025 21:09 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Κηφισιά ΠΡΟΣΩΠΑ Τάσος Μπακασέτας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 67' ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας και έκανε ο Μαϊντάνα στον Ίνγκασον. Το γκολ του Παναθηναϊκού Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Η ομάδα που ταιριάζει στον Μπακασέτα menshouse.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr Αν όχι ο Ομπράντοβιτς, ποιος; menshouse.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Με πέναλτι του Μπακασέτα άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός (vid) SHARE