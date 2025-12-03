Με πέναλτι του Μπακασέτα άνοιξε το σκορ ο Παναθηναϊκός (vid)

Στο 67' ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας και έκανε ο Μαϊντάνα στον Ίνγκασον.

Το γκολ του Παναθηναϊκού