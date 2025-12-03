«Θηρίο» η Λεβερκούζεν στη Βεστφαλία και η Ντόρτμουντ εκτός Κυπέλλου

Η Λεβερκούζεν πήρε μια σημαντική και χρωστούμενη πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, νικώντας 1-0 την Ντόρτμουντ μέσα στο «σπίτι» της.

Λίγες μέρες μετά την ήττα της στο πρωτάθλημα από τους Βεστφαλούς, οι «Ασπιρίνες» απάντησαν με τον καλύτερο τρόπο, αφήνοντας αυτή τη φορά τη Ντόρτμουντ εκτός συνέχειας.

Παρότι οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, το γκολ του Μάζα στο 34’ έκανε τη διαφορά.

Οι «Ασπιρίνες» διατήρησαν το προβάδισμα χάρη στις σημαντικές επεμβάσεις του Φλέκεν, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στην επόμενη φάση πέρασε και η Λειψία, που αν και δέχθηκε ένα γρήγορο γκολ με πέναλτι από το Μαγδεβούργου (11’), αντέδρασε άμεσα.

Ο Νούσα ισοφάρισε στο 19’, ο Μπαουμγκάρτνερ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 29’, ενώ ο ίδιος παίκτης «σφράγισε» το 3-1 στο 54’, δίνοντας μια άνετη πρόκριση στους «Ταύρους».

Νωρίτερα, η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα πανηγύρισε μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Γκλάντμπαχ (1-2), ενώ η Χέρτα διέλυσε με 6-1 την Καϊζερσλάουτερν, σφραγίζοντας κι αυτή το εισιτήριο για τους «8».