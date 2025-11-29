Νίκη για την Τσβόλε με πρωταγωνιστή τον Σορετίρε

Η ομάδα του Χένρι βαν ντερ Βεχ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε στο 28’ με τον Όοστινγκ, όμως η Χέρενφεν απάντησε οκτώ λεπτά αργότερα, με τον Μίρβελντ να κάνει το 1-1 στο 36’.
Η χαρά των φιλοξενούμενων, ωστόσο κράτησε για τέσσερα λεπτά, αφού στο 40΄, ο Σόλα Σορετίρε, κυνήγησε μια φάση και πήρε το… ριμπάουντ για να στείλει τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για το 2-1.
Έτσι, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται στην ολλανδική ομάδα με την μορφή του δανεισμού από τον ΠΑΟΚ, πρωταγωνίστησε στη νίκη-ανάσα που πήρε η Τσβόλε.
Een enerverende eerste helft in Zwolle 🍿— ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2025
28' T. Oosting ⚽️
36' R. Meerveld ⚽️
40' S. Shoretire ⚽️#PECHEE pic.twitter.com/FjDQTpt6EF