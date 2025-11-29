Νίκη για την Τσβόλε με πρωταγωνιστή τον Σορετίρε

Ο νεαρός Άγγλος μεσοεπιθετικός που ανήκει στον ΠΑΟΚ, σκόραρε και χάρισε μια πολύτιμη νίκη στη Τσβόλε κόντρα στην Χέρενφεν με 2-1.

Η ομάδα του Χένρι βαν ντερ Βεχ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε στο 28’ με τον Όοστινγκ, όμως η Χέρενφεν απάντησε οκτώ λεπτά αργότερα, με τον Μίρβελντ να κάνει το 1-1 στο 36’.

Η χαρά των φιλοξενούμενων, ωστόσο κράτησε για τέσσερα λεπτά, αφού στο 40΄, ο Σόλα Σορετίρε, κυνήγησε μια φάση και πήρε το… ριμπάουντ για να στείλει τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα για το 2-1.

Έτσι, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται στην ολλανδική ομάδα με την μορφή του δανεισμού από τον ΠΑΟΚ, πρωταγωνίστησε στη νίκη-ανάσα που πήρε η Τσβόλε.