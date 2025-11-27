Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γένσεν

Στην τελική ευθεία ενόψει ΑΕΛ ο Άρης - Τα προβλήματα που επιμένουν και η περίπτωση του Γένσεν που ετοιμάζεται να δηλώσει παρών

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Α.Ε.Λ. NOVIBET στο Κλεάνθης Βικελίδης (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (ο Φρέντρικ Γένσεν συμμετείχε σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος, οι Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ο Τίνο Καντεβέρε έκανε θεραπεία και ατομικό, ενώ οι Νοά Σούντμπεργκ και Μιγκέλ Αλφαρέλα συνεχίζουν το πρόγραμμα θεραπείας).

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι με την θεσσαλική ομάδα. "