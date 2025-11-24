Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας - Μαγνητική για Λαφόν και Τσιριβέγια

Επιστροφές στις τάξεις του Παναθηναϊκού, με τους Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρα να βγάζουν το πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης. Μαγνητική για Λαφόν και Τσιριβέγια.

Ευχάριστα ήταν τα σημερινά νέα από το Κορωπί, αφού οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας έβγαλαν ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης, έχοντας ξεπεράσει πλέον πλήρως τα προβλήματα που τους ταλαιπώρησαν.

Από εκεί και πέρα, οι Λαφόν και Τσιριβέγια έκαναν θεραπεία και θα υποβληθούν σε μαγνητική, ώστε να φανεί το ακριβές μέγεθος των τραυματισμών τους.

Φυσικά με ατομικό πρόγραμμα συνέχισαν οι Πελίστρι, Σάντσες και Ντραγκόφσκι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στη Στουρμ Γκρατς.

Τα νέα ήταν ευχάριστα για το προπονητικό επιτελείο, αφού για πρώτη φορά προπονήθηκαν μαζί με την ομάδα οι Καλάμπρια, Κώτσιρας, Ντέσερς. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, εξάσκηση στα τελειώματα και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντραγκόφσκι, Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Λαφόν. Οι δύο τελευταίοι θα υποβληθούν σε μαγνητική».