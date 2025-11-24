Ο Μπόλονι έγινε... ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο θρύλος που μας ενώνει»

Ο Λάζλο Μπόλονι, ο πρώτος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής που συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ρουμανίας από τις 21 Νοεμβρίου.

Με τίτλο «Μπόλονι – Ο θρύλος που μας ενώνει», το ντοκιμαντέρ των Τάμας Κολάριχ (Ουγγαρία) και Ατίλα Σαμπό (Ρουμανία) παρουσιάζει τη διαδρομή του μεγάλου ποδοσφαιριστή και μετέπειτα προπονητή. Ο Μπόλονι, αν και γεννημένος στη Ρουμανία, είναι εξίσου αγαπητός και στην Ουγγαρία, λόγω των ουγγρικών ριζών της οικογένειάς του.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου, ο Μπόλονι είχε πάντα ξεχωριστή θέση και στις καρδιές των Ούγγρων φιλάθλων. Άλλωστε, η παραγωγή του ντοκιμαντέρ χρηματοδοτήθηκε από ουγγρικούς φορείς, κάτι που δείχνει την βαθιά εκτίμηση προς το πρόσωπό του.

Στην εντυπωσιακή «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, το μεγαλύτερο στάδιο της ουγγρικής πρωτεύουσας, δεσπόζει ένα τεράστιο πορτρέτο του Μπόλονι, δίπλα σε φωτογραφίες άλλων θρύλων του ουγγρικού ποδοσφαίρου.

Το ντοκιμαντέρ έχει διάρκεια 120 λεπτών και στη διεθνή πλατφόρμα IMDB έχει συγκεντρώσει εξαιρετική βαθμολογία, φτάνοντας το 7,5/10.

Το πρότζεκτ είχε ιδιαίτερα υψηλό κόστος, που ανήλθε σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, καθώς –εκτός από το πλούσιο αρχειακό υλικό– απαιτήθηκαν ταξίδια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων.

Σε αυτές συμμετέχουν κορυφαίοι ποδοσφαιριστές που συνεργάστηκαν με τον Ρουμάνο τεχνικό και των οποίων η καριέρα επηρεάστηκε από αυτόν. Οι μαρτυρίες των Κουαρέσμα, Βαράν, Ζοάο Πίντο, Άξελ Βίτσελ και Πετρ Τσεχ ρίχνουν φως σε μια άγνωστη πλευρά της προσωπικότητάς του.

Αξίζει, τέλος, να υπενθυμιστεί πως ο 72χρονος προπονητής έχει δουλέψει δύο φορές στην Ελλάδα: αρχικά στον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2011–2012 και αργότερα στον Παναθηναϊκό την περίοδο 2020–2021.