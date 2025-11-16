Εθνική Ελλάδας: Μείον τρεις στην αποστολή ενόψει Λευκορωσίας

Με τρεις απώλειες ταξιδεύει η Εθνική ομάδα στην Ουγγαρία για το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών του Μουντιάλ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό (15/11) παιχνίδι με την Σκωτία και αποφασίστηκε να μην παρθεί κάποιο -αχρείαστο- ρίσκο ενόψει του τελευταίου αγώνα των προκριματικών με τη Λευκορωσία επί ουγγρικού εδάφους, την προσεχή Τρίτη (18/11).

Τόσο ο διεθνής στράικερ, όσο και ο Χρήστος Γιαννούλης που είχε μία ενόχληση στον δικέφαλο, δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της Εθνικής που "πετάει" σήμερα στις 17:30, όπως και ο αποβληθείς Μπακασέτας που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και θα επιστρέψει για προπονήσεις στο Κορωπί.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να κληθεί κάποιος άλλος παίκτης, με εξαίρεση τον Μάριο Βήχο που θα αντικαταστήσει τον διεθνή αριστερό μπακ.

Από εκεί και πέρα στη σημερινή προπόνηση το Ρέντη όσοι έπαιξαν χθες έκαναν αποθεραπεία και οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά.