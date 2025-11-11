Τουρκία: Σεισμός στο ποδόσφαιρο από το στοιχηματικό σκάνδαλο - Σύλληψη 17 διαιτητών!

Το 65% των ενεργών διαιτητών και το 58% των Τούρκων ποδοσφαιριστών στις εθνικές κατηγορίες είχαν ενεργό προσωπικό (!) λογαριασμό σε στοιχηματικές εταιρείες - Όλα τα στοιχεία.

Ο Ακίν Γκιουρλέκ δεν είναι ποδοσφαιριστής, ούτε προπονητής, ούτε καν παράγοντας. Το όνομά του, όμως, είναι παρών σε όλα τα αθλητικά και μη ΜΜΕ της Τουρκίας σήμερα. Ο διευθυντής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης (İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı) είναι ο άνθρωπος που αποφάσισε να ανοίξει το καπάκι του βόθρου και να ξηλώσει το πουλόβερ. Κι αποκάλυψε ότι το τουρκικό ποδόσφαιρο, στο ανώτατο επίπεδό του, πάσχει από άκρατο… στοιχηματισμό!

Τα νούμερα σοκάρουν. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι τώρα από την Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), κάτι αντίστοιχο με το ΣΔΟΕ στη γειτονική χώρα, το σκάνδαλο αφορά και διαιτητές και παίκτες! Γι’ αυτό στις εφημερίδες αναφέρεται ακόμα είτε ως «στοιχηματικό σκάνδαλο» είτε ως «διαιτητικό στοιχηματικό σκάνδαλο».

Το 65% των διαιτητών έχει λογαριασμό

Η TFF, η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ανακοίνωσε επισήμως ότι από τους 571 ενεργούς διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που σφυρίζουν τα ματς των τριών πρώτων εθνικών κατηγοριών της χώρας, οι 371 διατηρούν προσωπικούς λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες! Ποσοστό σχεδόν 65%, δηλαδή χοντρικά οι δύο στους τρεις. Και η έρευνα ακόμα δεν έχει επεκταθεί σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν για λογαριασμό τους. Αυτός ο αριθμός από μόνος του αποδεικνύει πόσο άτρωτοι αισθάνονταν οι ρέφερι.

Οι 152 απ’ αυτούς τους διαιτητές και βοηθούς τοποθέτησαν τουλάχιστον ένα στοίχημα από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, οι ρέφερι ήταν πολύ πιο ενεργοί. Αναφέρεται μια περίπτωση διαιτητή που έχει ποντάρει σε 18.227 επιλογές τα τελευταία χρόνια! Οι 42 απ’ αυτούς τους ρέφερι έχουν πάνω από 1.000 στοιχήματα ο καθένας.

Η TFF παρέδωσε αυτά τα στοιχεία ως μέρος του «εσωτερικού ελέγχου» της, ο οποίος στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην εισαγγελία ως στοιχείο καταγγελίας.

Ανοίγουν τα τηλέφωνα, στον αέρα οι συνεννοήσεις

Τα ρεπορτάζ τονίζουν ότι η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην κατοχή λογαριασμών στοιχηματισμού αλλά εξετάζει την επίδραση στο αποτέλεσμα του αγώνα, σύμφωνα με την εισαγγελική ανακοίνωση. Δηλαδή θα εξεταστεί όχι μόνο αν οι διαιτητές πόνταραν σε αγώνες που διεύθυναν οι ίδιοι, αλλά και (μέσω «ανοίγματος» των τηλεφωνικών τους συνομιλιών) αν επικοινωνούσαν με συναδέλφους τους ρέφερι προκειμένου είτε να τους επηρεάσουν, είτε για να «συνεννοηθούν».

Για τα πρόσωπα που έχουν προσαχθεί ως τώρα τα στοιχεία είναι κάπως θολά. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε επισήμως μια λίστα με 17 διαιτητές που έχουν συλληφθεί (Ahmet Kıvanç Kanter, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen) και επίσης έχουν προσαχθεί ως ύποπτοι ο Murat Özkaya (πρόεδρος της Eyüpspor), Mehmet Fatih Saraç (πρώην πρόεδρος της Κασίμπασα, εμφανίστηκε προσαχθείς αλλά σε ορισμένα ρεπορτάζ απαλλάχθηκε προσωρινά/αφέθηκε ελεύθερος), και σε κάποιες αναφορές αναφέρεται το όνομα του Turgay Ciner, επίσης πρών προέδρου της Κασίμπασα, ο οποίος αναζητείται.

Για τις κατασχέσεις και τα ελεγχόμενα οικονομικά στοιχεία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν και «κλείδωσαν» 54 τραπεζικούς λογαριασμούς και 2 λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, καθώς και περίπου 170 εκατομμύρια τουρκικές λίρες συναλλαγές με ύποπτο προφίλ (επιπλέον αναφέρονται και επτά πολυτελή οχήματα που κατασχέθηκαν). Προφανώς η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και τα χρήματα αυτά αντιστοιχούν σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι είναι ένα μικρό υποσύνολο μόνο του συνολικού ποσού που διακινήθηκε.

Οι έξι στους δέκα ποδοσφαιριστές έπαιζαν στοίχημα!

Το πραγματικά σοκαριστικό, όμως, αφορά τους ποδοσφαιριστές. Η έρευνα για την ώρα περιορίζεται σε ποσοστό σχεδόν 90% μόνο σε Τούρκους παίκτες και όχι σε ξένους. Σύμφωνα, όμως, με στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ομοσπονδία εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής όχι ενός και δύο, ούτε καν 100 ή 200, αλλά… 1.024 ποδοσφαιριστών που διατηρούν προσωπικούς λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες!

Σύμφωνα με τις αναλυτικές λίστες της transfermarkt, οι Τούρκοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στις τρεις πρώτες εθνικές κατηγορίες της Τουρκίας (Superlig, 1.Lig και τους δύο ομίλους της 2.Lig) είναι 1.754. Δηλαδή πάνω από το 58% των ενεργών γηγενών παικτών διατηρούσε στοιχηματικό λογαριασμό με το όνομα και τη διεύθυνσή του, χωρίς να δίνει δεκάρα αν κάποια στιγμή ελεγχθεί.

Η Ομοσπονδία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την τιμωρία όλων αυτών των παικτών ή την αναστολή του δελτίου τους για όσο διάστημα θα διεξαχθεί αυτή η έρευνα. Κάτι τέτοιο, πάντως, θεωρείται σχεδόν βέβαιο, γι’ αυτό η TFF ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται για δύο εβδομάδες οι αγώνες στις δύο μικρότερες κατηγορίες εκτός της Superlig, προκειμένου οι ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα ρόστερ τους από παίκτες των ακαδημιών τους μέχρι το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

Τα ονόματα στη Superlig

Όσο για την Superlig, την κορυφαία κατηγορία, έχουν διαρρεύσει τα ονόματα 27 παικτών, εκ των οποίων 26 είναι Τούρκοι κι ένας Ιβοριανός. Ανάμεσά τους είναι πολύ γνωστά ονόματα ταλαντούχων, αλλά και έμπειρων παικτών. Η πλήρης λίστα:

Ersin Destanoğlu — Beşiktaş JK.

Necip Uysal — Beşiktaş JK

Eren Elmalı — Galatasaray S.K.

Metehan Baltacı — Galatasaray SK

İzzet Çelik — Alanyaspor

Enes Keskin — Alanyaspor

Yusuf Özdemir — Alanyaspor

Bedirhan Özyurt — Alanyaspor

Efe Doğan — Çaykur Rizespor

Furkan Orak — Rizespor

Muhammet Taha Güneş — Gaziantep FK

Nazım Sangare — Gaziantep FK

İzzet Furkan Malak — Göztepe A.Ş.

Uğur Kaan Yıldız — Göztepe

Kerem Kayaarası — Antalyaspor

Ege Albayrak — Kasımpaşa S.K.

Ali Emre Yanar — Kasımpaşa

Furkan Bekleviç — Fatih Karagümrük SK.

Kerem Yusuf Sirkeci — Fatih Karagümrük

Celil Yüksel — Samsunspor.

Boran Başkan — Trabzonspor A.Ş

Salih Malkoçoğlu — Trabzonspor

Adil Demirbağ — Konyaspor

Alassane Ndao — Konyaspor

Berkan Aslan — Kayserispor

Abdulsamet Burak — Kayserispor

Όπως δείχνουν τα πράγματα, το καπάκι μόλις άνοιξε και το πουλόβερ μόλις άρχισε να ξηλώνεται. Αν η έρευνα φτάσει σε βάθος, το τουρκικό ποδόσφαιρο θα βιώσει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του.

Και το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα είναι το εξής: Δεν βρίσκεται κανένας εισαγγελέας να κάνει το ίδιο και σε άλλες χώρες, γειτονικές ας πούμε;