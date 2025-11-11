Τα μηνύματα-σοκ στον Τσαμούρη: «Δεν θα ξαναγυρίσεις σπίτι, θα χάσεις ό,τι έχεις»!

Ακόμη ένα χτύπημα του υποκόσμου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον διαιτητή Τσαμούρη αυτή τη φορά στο στόχαστρο. Τι ανέφεραν τα μηνύματα που του έστειλαν...

Ο Πειραιώτης ρέφερι επρόκειτο να διευθύνει το κυριακάτικο παιχνίδι της Γ' Εθνικής ΠΑΣ Πύργος-Ζάκυνθος, ωστόσο δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε μετά από απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε στο κινητό του τηλέφωνο.

Το νούμερο από το οποίο στάλθηκαν τα μηνύματα είναι πακιστανικό ενώ σύμφωνα με το "Pamebala.gr" αγοράστηκε από την πόλη της Καλαμάτας.

Στο μήνυμά του ο δράστης ζητάει από τον Τσαμούρη να παίξει 50-50 αλλά παράλληλα τον απειλεί ευθέως εφόσον δεν πράξει σύμφωνα με τις προσταγές του, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται.