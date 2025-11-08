Ολυμπιακός: Τα «βρήκε» με Πιρόλα για νέο συμβόλαιο

Ακόμη έναν παίκτη "δένει" ο Ολυμπιακός, επεκτείνοντας τη συνεργασία του με τον Λορέντσο Πιρόλα έως το 2029.

Μετά τον Κοστίνια, σειρά για τους Ερυθρόλευκους παίρνει ο Ιταλός στόπερ.

Οι Πειραιώτες βρίσκονταν εδώ και μέρες σε επαφές με την πλευρά του Πιρόλα για την επέκταση της συνεργασίας τους που έληγε το 2027, θέλοντας να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές, τη στιγμή που έχουν αυξηθεί και οι "σειρήνες" από το εξωτερικό για τον νεαρό αμυντικό.

Πλέον Ολυμπιακός και Πιρόλα φαίνεται πως τα έχουν βρει σε όλα και απομένουν μόνο τα τυπικά για την επισημοποίηση της συμφωνίας, με το νέο συμβόλαιο να έχει διάρκεια έως το 2029.