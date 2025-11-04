Elite Σέρβος διαιτητής στο ΠΑΟΚ - Γιούνγκ Μπόις!

Η UEFA ανέθεσε στον Σέρβο ρέφερι Σρτζαν Γιοβάνοβιτς τη διεύθυνση του καθοριστικού αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League (6/11 - 22:00).

Ο Γιοβάνοβιτς, ένας από τους πιο καταξιωμένους Σέρβους διαιτητές, ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που του δείχνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Έμπειρος και με διεθνές κύρος

Γεννημένος στις 9 Απριλίου 1986, ο Γιοβάνοβιτς είναι διεθνής διαιτητής της FIFA από το 2015. Έχει πλούσιο βιογραφικό, με συμμετοχές σε ομίλους Champions League, Europa League και Conference League, ενώ κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η παρουσία του στον τελικό του Euro U-21 το 2019, ανάμεσα σε Ισπανία και Γερμανία.

Φημίζεται για την αυστηρή του προσέγγιση και την ικανότητά του να διατηρεί τον έλεγχο των αναμετρήσεων, με στατιστικά που δείχνουν υψηλό μέσο όρο καρτών ανά παιχνίδι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι προηγούμενες παρουσίες του στην Ελλάδα

Αν και δεν έχει σφυρίξει πολλές φορές στη χώρα μας, ο Γιοβάνοβιτς είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό. Είχε βρεθεί στο ΟΑΚΑ στις 4 Απριλίου 2021 για το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1-5), ενώ είχε διευθύνει και την αναμέτρηση ΑΕΛ – ΠΑΟΚ (1-2) τη σεζόν 2019-2020, όπου οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με γκολ των Λημνιού και Αουγκούστο.

Η ομάδα διαιτησίας

Στο πλευρό του Σέρβου ρέφερι θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Ούρος Στόικοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Νόβακ Σίμοβιτς.

Την τετράδα θα πλαισιώσουν στο VAR ο Μόμτσιλο Μάρκοβιτς (κύριος VAR) και ο Ρουμάνος Οβίντιου Χάτσεγκαν, ένας ακόμη κορυφαίος διαιτητής της Elite κατηγορίας, ο οποίος θα εκτελέσει χρέη βοηθού VAR.