ΠΑΟΚ: Η γεμάτη «ασπρόμαυρη» παρακάμερα στις Σέρρες (vid)

Ποδόσφαιρο
Όσα δεν έδειξε ο τηλεοπτικός φακός από την άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό με 0-5.

Δείτε το βίντεο:

