Υπηρεσιακός στον Ηρακλή ο Στολτίδης, πρώτο φαβορί για τον πάγκο ο Μπράτσος!

Εξελίξεις στον πάγκο του Ηρακλή μετά την απόλυση του Δημήτρη Σπανού.

Μετά την απομάκρυνση του Δημήτρη Σπανού από τον πάγκο του Ηρακλή, τα ηνία της ομάδας αναλαμβάνει προσωρινά ο Ιεροκλής Στολτίδης. Ο παλαίμαχος μέσος, που αποτελεί μια σταθερή παρουσία στο προπονητικό τιμ τα τελευταία ενάμιση χρόνια, καλείται για ακόμη μία φορά να κρατήσει τις ισορροπίες και να καθοδηγήσει την ομάδα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο.

Ο Στολτίδης γνωρίζει όσο λίγοι την καθημερινότητα και τη φιλοσοφία του συλλόγου, καθώς έχει εργαστεί είτε ως υπηρεσιακός προπονητής είτε στο πλευρό άλλων τεχνικών όπως οι Δερμιτζάκης, Τεννές και Σπανός. Η εμπειρία και η αφοσίωσή του στον Ηρακλή τον καθιστούν ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης στα αποδυτήρια, σε μια στιγμή όπου η σταθερότητα και η ψυχολογία των παικτών είναι καθοριστικής σημασίας.

Ο παλαίμαχος άσος έχει προσφέρει πολλά στον σύλλογο σε όλα τα πόστα που του ζητήθηκαν, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Αυτή τη φορά, αναλαμβάνει να διατηρήσει τη συνοχή της ομάδας και να προετοιμάσει το έδαφος για τον επόμενο μόνιμο προπονητή.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει και η σύνθεση του τεχνικού τιμ, με πιθανές αποχωρήσεις ή νέες προσθήκες. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο του Ηρακλή είναι ο Κώστας Μπράτσος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη κάποια οριστική απόφαση από τη διοίκηση.