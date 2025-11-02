Άρης: Προπονήθηκε κανονικά ο Ντούντου

Με μια επιστροφή ολοκληρώθηκε η προπόνηση της Κυυριακής για τους ποδοσφαιριστές του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

"Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Κυριακής.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.

Ο Ντούντου Ροντρίγκες προπονήθηκε κανονικά, ο Μάρτιν Φρίντεκ ακολούθησε μέρος του προγράμματος, οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Σωκράτης Διούδης έκαναν ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης και Γκαμπριέλ Μισεουί, από την πλευρά τους, έκαναν θεραπεία.

Αύριο, Δευτέρα, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τρίτη (04/11).

Η μεθαυριανή προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Κυριακής με τον Αστέρα AKTOR (09/11, 15:00), στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026."