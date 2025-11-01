Όσο κερδίζει... ελπίζει ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος επικράτησε εύκολα του Μακεδονικού (3-0), πετυχαίνοντας τη δεύτερη σερί νίκη στο «δρόμο» για τα πλέι οφ - «Ασπρόμαυρο» ντεμπούτο για Ίκομπονγκ και επιστροφή για Ρικάρντο

Ντέρμπι Θεσσαλονίκης είχε το «μενού» της 8ης αγωνιστικής της Super League 2, με τον ΠΑΟΚ Β να υποδέχεται στο γήπεδο της Καλαμαριάς τον Μακεδονικό, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την ίδια έδρα μέχρι τον περασμένο Μάιο.

Με επιστροφή Πολυκράτη η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ Β, ο οποίος προερχόταν από την πρώτη νίκη επί ημερών Πονζ απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης απέναντι στον ντεφορμέ Μακεδονικό. Οι «πράσινοι» με τρεις σερί ήττες έπαιζαν τη... ζωή τους, με τον κόουτς Παπαβασιλείου να βρίσκεται στα «πιτς» λόγω καρτών.

Ανώτερος ο ΠΑΟΚ Β και ξανά σκόρερ ο Γκιτέρσος

Aπό τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Δικέφαλος έδειξε διάθεση να κρατήσει μπάλα και να πιέσει τους φιλοξενούμενους, ενώ προηγήθηκε στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία.

Στο 13ο λεπτό ο Μπάλντε έκανε πανέμορφη κάθετη πάσα στον Γκιτέρσο και αυτός σε τετ α τετ με τον Γουναρίδη πλάσαρε ψύχραιμα για το 1-0 του ΠΑΟΚ Β, με τον 20χρονο φορ να βρίσκει δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο ματς.

Μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο ο Δικέφαλος προσπάθησε να βρει και δεύτερο τέρμα, με τη σέντρα του Κοσίδη πολύ επικίνδυνη να περνάει από όλους, ενώ το σουτ του Κανίς από το σημείο του πέναλτι κατέληξε ψηλά.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου (43΄) ο Μακεδονικός απείλησε για πρώτη φορά την εστία του Νικολακούλη, με την κεφαλιά του Καλαϊτζή να περνάει άουτ μετά από σέντρα του Τσουκανή. 1-0 σκορ ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ Β να έχει πλεονέκτημα για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του.

Νέα πρόσωπα, «κεραυνός» Μούστμα και 2/2 Πονζ

Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της επανάληψης, ο ΠΑΟΚ Β είχε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει με την άψογη κάθετη του Κανίς να βγάζει σε τετ α τετ τον Γκιτέρσο, ο οποίος νικήθηκε από τον Γουναρίδη. Συνεχόμενες αλλαγές με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, με τους Νικόλοφ-Καρτάλη να μπαίνουν από πλευράς Μακεδονικού και τους Τσιφούτη-Μούστμα και Σνάουτσνερ να εισέρχονται για τον ΠΑΟΚ Β του Πονζ.

Στο 63΄ο Γκιτέρσος ελίχθηκε και πέρασε όλη την άμυνα του Μακεδονικού, αλλά το σουτ του νεαρού φορ κατέληξε ψηλά. «Απάντηση» στις ευκαιρίες από τον Μακεδονικό με το... χλιαρό σουτ του Αλτινζή στο 71΄να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Νικολακούλη.

Με τη συμπλήρωση 73 λεπτών, στα αξιοσημείωτα του αγώνα, η επιστροφή στη δράση του Αντρέ Ρικάρντο, ο οποίος κατέγραψε τα πρώτα του λεπτά φέτος στη Supe League 2. Μία υποψία ευκαιρίας για τους «πράσινους» με την κεφαλιά του Νικόλοφ να μπλοκάρεται από τον Νικολακούλη και τον Δικέφαλο να διατηρεί το προβάδισμα δίχως κινδύνους.

Ο ΠΑΟΚ Β «κλείδωσε» τη νίκη στο 84ο λεπτό με τον Μούστμα, έπειτα από ασίστ του Ίκομπονγκ, να εξαπολύει έναν «κεραυνό», νικώντας τον Γουναρίδη για το «ασπρόμαυρο» 2-0. Το παιχνίδι όμως είχε και άλλο γκολ. Ο Καλόγηρος χρίστηκε με τη σειρά του σκόρερ στο 90ο λεπτό με ένα πανέμορφο γκολ από το ύψος της περιοχής για το τελικό 3-0.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β του Πονζ, ο οποίος... σκαρφαλώνει και «κοιτάει» πλέι οφ. Στους 10 βαθμούς ο Δικέφαλος, στους 5 παρέμεινε ο Μακεδονικός με τον Αστέρα να έχει 14 και να παίζει αύριο (2/11) στη Χαλάστρα με τον Καμπανιακό.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πολυκράτης, Λούκας, Κωττάς, Καλόγηρος, Τσοπούρογλου(60΄Τσιφούτης), Μπάλντε(60΄Μούστμα), Κανίς(72΄Ρικάρντο), Αδάμ(60΄Σνάουτσνερ), Γκιτέρσος(83΄Ίκομπονγκ)

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Καλαϊτζής, Θωμάι, Σαραγιώτης(85΄Κωνσταντινίδης), Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Νούλας(59΄Νικόλοφ), Καραμπέρης(59΄Καρτάλης), Αλτιντζής(72΄Γκόλιας), Αντελέκε(85΄Νίκος), Καπνίδης.