«Γκέλα» που ίσως βρει μπροστά του ο ΠΑΟΚ στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό (0-0) στην επιστροφή της Κ19 από την Ισλανδία.

Λίγα 24ώρα πριν «σφραγίσει» την πρόκριση επί της Ακουρέιρι στις Σέρρες (5/11 17:30) για τον 2ο γύρο του Youth League, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε ξανά στις Σέρρες να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό για τη Super League K19.

Το παιχνίδι ήταν ένας επιθετικός μονόλογος με τον Δικέφαλο όμως να αδυνατεί να σκοράρει απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα των «Λιονταριών» για το τελικό 0-0.

Παρά τη «λευκή» ισοπαλία ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην κορυφή -σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό- με την ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Πουρλιοτόπουλος, Μαγής, Λουτζιανιώτης, Μπαξεβάνος, Παπαδόπουλος, Κοσμίδης, Μαύρος, Φθενάκης(82′ Ελευθεριάδης), Σαλβάνος(88′ Τσαγκαράκης), Κωτίδης(72′ Αλεξόγλου), Σαββίδης.

ΠΑΟΚ: Μπελερής, Τσιότας, Βυρσωκινός (57′ Ντούνγκα), Αυγητίδης, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής, Γκιόκα (84′ Οικονόμου), Γραββάνης (64′ Στύλος), Τουρσουνίδης (84′ Τσίτσιλας), Κρομμύδας (64′ Παπαδόπουλος)