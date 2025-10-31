Ο Στέλιος Μανωλάς συναντά τον κόσμο της ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια (pic)

Η επιτυχημένη δράση της ΠΑΕ ΑΕΚ «Meet and Greet the Legends» συνεχίζεται αυτη την Κυριακή (2/11), όπου ο Στέλιος Μανωλάς συναντά τον κόσμο της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Meet and Greet the Legends» με τον Στέλιο Μανωλά!

Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, μία από τις «σημαίες» της ΑΕΚ, θα είναι μαζί μας την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην OPAP Arena, πριν τον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της ομάδας μας, ο εμβληματικός αμυντικός των δεκαετιών ‘80 και ‘90 που σε ολόκληρη την καριέρα του δεν φόρεσε άλλη φανέλα, θα περιμένει τους οπαδούς στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, από τις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ, για να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Σας περιμένουμε!