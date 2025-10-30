Γιατί η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟ τον Ιανουάριο πρέπει να είναι "8άρι"

Ο Βασίλης Βέργης γράφει ότι οι πράσινοι δεν έχουν την πολυτέλεια να στερούνται κάθε τρεις και λίγο τον Ρενάτο Σάντσες.

Έχω τεράστια εκτίμηση -καθένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο οφείλει να έχει- στην ποδοσφαιρική αξία του Ρενάτο Σάντσες. Όμως στην επαγγελματική μου ζωή έμαθα πλέον να μην "τυφλώνομαι" από τη λάμψη του ονόματος αλλά να προσπαθώ να βλέπω και πίσω από τα φώτα. Πέρυσι το σύνολο του ελληνικού Τύπου αποθέωνε τη μεταγραφή του Αντονί Μαρσιάλ στην ΑΕΚ και σχεδόν μόνος έγραφα ότι επρόκειτο για τεράστιο ρίσκο να επενδύει μια μεγάλη ομάδα 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως στα πόδια ενός παλικαριού που είχε να παίξει δύο χρόνια κανονικό ποδόσφαιρο. Η ζωή γνωρίζετε ποια άποψη τελικά δικαίωσε.

Πριν από λίγους μήνες όταν ο Παναθηναϊκός πήρε δανεικό τον Ρενάτο Σάντσες -και πάλι η αποθέωση ξεπέρασε κατά πολύ τη διστακτικότητα- έγραψα ότι ο Πορτογάλος ξέρει 100 καντάρια μπάλα, η ποδοσφαιρική του αξία δεν είναι για εδώ αλλά για κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης, όμως -ΟΜΩΣ- η ευπάθειά του στους μυϊκούς τραυματισμούς δημιουργεί "εκρηκτικό κοκτέιλ" σε ό,τι αφορά την προσφορά που μπορεί να έχει στο τριφύλλι.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα μήνυμα μετά το έξοχο παιχνίδι που έκανε ο Σάντσες στο 1-4 του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις: "Και τώρα Βέργη τι έχεις να μας πεις για τον Ρενάτο;"

Θα (του) έλεγα το ίδιο με αυτό που θα πω σήμερα, καθώς από τότε έχει μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα στο οποίο ΟΠΟΤΕ παίζει ο Ρενάτο βγάζει τρομερή ποιότητα στο γήπεδο, μόνο που δυστυχώς για τον ίδιο και τον Παναθηναϊκό τα προβλήματα δεν τον εγκαταλείπουν και τον στέλνουν αρκετά συχνά στα πιτς: Ο Παναθηναϊκός ΠΡΕΠΕΙ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να πάρει πρώτα απ΄όλους ένα ποιοτικό 8άρι. Οχι, φυσικά, για να διώξει τον Ρενάτο, αλλά για να μπορέσει να διαχειριστεί όσο καλύτερα γίνεται προς το συμφέρον του αυτό τον εξαιρετικό αλλά ταυτόχρονα πολύ επιρρεπή στους τραυματισμούς ποδοσφαιριστή.

Ο Άνταμ Τσέριν είναι χρήσιμος για το ρόστερ παίκτης όμως δεν μπορεί να "κουβαλήσει" τους πράσινους ως βασικό τους 8άρι. Το "αντικαθιστά τον Σάντσες" δεν σημαίνει πως μπορεί να το κάνει δίνοντας στο γήπεδο ανάλογη ποιότητα με του Πορτογάλου. Μην τρελαθούμε. Επαναλαμβάνω ότι ο υγιής Ρενάτο μπορεί στο χορτάρι να "κεντάει". Μέχρι την ώρα όμως που θα νοιώσει το πρώτο "τσίμπημα". Ούτε από κλωτσιά ούτε από κακό πάτημα. Απλά "τσίμπημα". Οπως συνέβη και στο Περιστέρι. Τότε θα ζητήσει αλλαγή αφού γνωρίζει καλύτερα απ΄ τον καθένα το κορμί του και θέλει να το προστατεύσει από μεγαλύτερη ζημιά. Με βάση τη διάγνωση ο Πορτογάλος μένει ξανά εκτός και χάνει τα ματς στο Βόλο, με Μάλμε και με ΠΑΟΚ. Μάλιστα...

Ο Παναθηναϊκός όμως δεν διαθέτει την πολυτέλεια να τον στερείται σε παιχνίδια κομβικής σημασίας, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει οι πράσινοι να προσφέρουν αυτή την πολυτέλεια στο ρόστερ τους. Και τούτο γίνεται μόνο με ένα τρόπο: Μεταγραφή ποιοτικού 8αριού τον Ιανουάριο. Ετσι ο Ράφα Μπενίτεθ θα αισθάνεται ασφαλής για τη θέση και ταυτόχρονα θα μπορεί να "κυκλώνει" τα παιχνίδια στα οποία θα χρησιμοποιεί τον Ρενάτο Σάντσες. Ώστε ο Πορτογάλος να κάνει τη διαφορά μειώνοντας ταυτόχρονα όσο γίνεται περισσότερο το ρίσκο ενός τραυματισμού που δεδομένα -βάσει εικόνας- έρχεται μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Και, όπως φαίνεται, αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει...

Η ίδια η ζωή, αυτούς τους λίγους μήνες, έδωσε τις απαντήσεις. Οποιος δεν το βλέπει απλά εθελοτυφλεί...