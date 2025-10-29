Πολ Πογκμπά: Μια «ανάσα» από την επιστροφή στη δράση

Ο Πολ Πογκμπά φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στα γήπεδα, περισσότερο από δύο χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή σε επίσημο αγώνα.

Ο 32χρονος Γάλλος μέσος, που υπέγραψε το καλοκαίρι στη Μονακό ως ελεύθερος, προπονείται κανονικά, όπως αποκάλυψε ο προπονητής Σεμπαστιάν Ποκογνιόλι, ο οποίος κρατά όμως χαμηλούς τόνους για το ντεμπούτο του.

Η τελευταία συμμετοχή του Πογκμπά ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023, πριν ξεκινήσει η περιπέτειά του με υπόθεση ντόπινγκ. Τον Φεβρουάριο του 2024 είχε τιμωρηθεί αρχικά με αποκλεισμό τεσσάρων ετών μετά από θετικό τεστ σε DHEA, ουσία που αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης. Η έφεσή του στο CAS μείωσε την ποινή σε 18 μήνες, ανοίγοντας τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στα γήπεδα.

Ο Ποκογνιόλι, μιλώντας μετά την προπόνηση της Τρίτης (28/10), επιβεβαίωσε ότι ο Πογκμπά προπονείται κανονικά με την ομάδα, αλλά ζήτησε υπομονή: «Όλα πηγαίνουν καλά μέχρι τώρα, όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θέλω να τον δω να ενσωματώνεται σταδιακά. Όταν επιστρέψει, θα αξιολογήσουμε τη φυσική του κατάσταση και θα αποφασίσουμε πώς θα τον χρησιμοποιήσουμε.»

Ο Βέλγος τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο 32χρονος Γάλλος δεν είναι πια ο παίκτης της πρώτης του θητείας στη Γιουβέντους ή των πρώτων χρόνων στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Εκείνος ο Πογκμπά ανήκει στο παρελθόν. Οι ποδοσφαιριστές αλλάζουν με τα χρόνια. Ο Πολ παραμένει ένας παίκτης με απίστευτη τεχνική και εμπειρία, όμως τώρα πρέπει να βρει μια νέα ισορροπία μέσα στο παιχνίδι του.»

Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση της Ligue 1 και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ναντ την Τετάρτη (29/10). Δεν αποκλείεται ο Γάλλος μέσος να πάρει θέση στην αποστολή, έστω για πρώτη φορά μετά από τόσο μεγάλο διάστημα.

«Έχει ακόμα τη μαγεία στα πόδια του. Αν διατηρήσει το πάθος του και βρει ρυθμό μέσα από τα ματς, μπορεί να φτάσει ξανά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο ρόλος μου είναι να τον βοηθήσω να το κάνει χωρίς πίεση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποκογνιόλι.