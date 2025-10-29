Κύπελλο Γερμανίας: Ο Σβαμπ απέκλεισε Κουλιεράκη, πρόκριση - θρίλερ για Ντόρτμουντ!

Η Χόλσταϊν Κίελ σόκαρε την Βόλφσμπουργκ μέσα στο σπίτι της, πρόκριση στα πέναλτι για την Μπορούσια μέσα στην Φρανκφούρτη.

Μπορεί να τις χωρίζει μία κατηγορία, αλλά όταν μιλάμε για κύπελλο Γερμανίας, οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη αποχαιρέτισε από νωρίς την διοργάνωση, αφού η Χόλσταϊν Κίελ του Στέφαν Σβαμπ (αμφότεροι έπαιξαν βασικοί) την πέταξε εκτός συνέχειας με το σοκαριστικό για τους λύκους 0-1.

Ανάλογη τύχη είχε και η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη (μπήκε ως αλλαγή στο 60ό λεπτό) που έμεινε εκτός από το εντός έδρας 0-1 από την Μπόχουμ, ενώ πρόκριση θρίλερ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ που χρειάστηκε τα πέναλτι για να αποκλείσει μέσα στην Φρανκφούρτη την Αϊντραχτ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για το γερμανικό κύπελλο έχουν ως εξής

Άουγκσμπουργκ - Μπόχουμ 0-1

Γκλάντμπαχ - Καρλσρούη 3-1

Κότμπους - Λειψία 1-4

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-1 (2-4 στα πένανλτι)

Χάιντενχαϊμ - Αμβούργο 0-1

Χέρτα Βερολίνου - Έλβερσμπεργκ 3-0

Βόλφσμπουργκ - Χόλσταϊν Κίελ 0-1

Ζανκτ Πάουλι - Χόφενχαϊμ 2-2