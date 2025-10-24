Τσιφτσής: «Το απόλαυσα... άπειρα - Απίστευτος τερματοφύλακας ο Παβλένκα» (vid)

«Ονειρικό» ντεμπούτο για τον Αντώνη Τσιφτσή στην Ευρώπη, ο οποίος, όπως ανέφερε, το απόλαυσε... άπειρα - Τι δήλωσε για τον Γίρι Παβλένκα.

«Ονειρική» βραδιά για τον ΠΑΟΚ, «ονειρικό» ντεμπούτο και για τον 26χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

«Το απόλαυσα... άπειρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο αλλά και τερματοφύλακα Γίρι Παβλένκα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο PAOK TV:

Για το πως έζησε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο: «Το απόλαυσα... άπειρα. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι στην Ευρώπη, δεν αλλάζει όμως στη δουλειά μου κάτι. Ότι μου ζητάει ο προπονητής θα το κάνω, όπως κάνω. Είμαστε χαρούμενοι».

Για το τι έκανε σωστά ο ΠΑΟΚ και πήρε τη νίκη: «Δείξαμε πάθος και παίξαμε ακριβώς όπως θέλει ο προπονητής, όπως είπαμε στην ανάλυση. Ήμασταν αποτελεσματικοί».

Για τον Παβλένκα: «Καταρχάς ο Γίρι είναι ένα πολύ καλό παιδί. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Ένας απίστευτος τερματοφύλακας. Μαθαίνω συνεχώς πράγματα από αυτόν από πέρσι. Με βοήθησε και πριν το παιχνίδι».