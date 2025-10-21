ΗΠΑ, Μεξικό, Κόστα Ρίκα και Τζαμάικα ενώνονται για το Μουντιάλ Γυναικών 2031

Ιστορική τετραπλή υποψηφιότητα με στόχο τη μεγαλύτερη και πιο επιδραστική διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Soccer Federation), σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες του Μεξικού, της Κόστα Ρίκα και της Τζαμάικα, ανακοίνωσαν επίσημα την κοινή υποψηφιότητά τους για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών FIFA 2031™.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της CONCACAF, καθώς τέσσερις χώρες της περιοχής ενώνουν δυνάμεις για να προσφέρουν μια πραγματικά ηπειρωτική γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου.

«Θέλουμε το πιο επιδραστικό Μουντιάλ στην ιστορία»

Η πρόεδρος της U.S. Soccer, Σίντι Πάρλοου Κόουν, δήλωσε:

«Είμαστε υπερήφανοι που ηγούμε αυτής της προσπάθειας μαζί με το Μεξικό, την Κόστα Ρίκα και την Τζαμάικα. Έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε το μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό Μουντιάλ Γυναικών στην ιστορία – ένα τουρνουά που θα εμπνεύσει τη νέα γενιά φιλάθλων και παικτριών».

Ο πρόεδρος της CONCACAF και αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταλιάνι, τόνισε ότι η πρόταση «εκφράζει πλήρως τη φιλοσοφία One Concacaf» και ότι η διοργάνωση θα αποτελέσει ορόσημο για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών

Αν επιλεγεί, το Μουντιάλ Γυναικών 2031 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, με εκτιμώμενη προσέλευση 4,5 εκατομμυρίων φιλάθλων σε τέσσερις χώρες. Το πλάνο δίνει έμφαση σε:

κορυφαίες αθλητικές εγκαταστάσεις,

περιβάλλοντα που εστιάζουν στις αθλήτριες,

και ένα πρόγραμμα κληρονομιάς που θα επενδύει τα έσοδα στην ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Ο CEO της U.S. Soccer, Τζ.Τ. Μπάτσον, ανέφερε:

«Δεν πρόκειται μόνο για ένα τουρνουά. Θέλουμε να αφήσουμε παρακαταθήκη που θα ενισχύσει το ποδόσφαιρο των γυναικών σε κάθε χώρα και κάθε επίπεδο».

Η “For Now. For Next.” υποψηφιότητα

Το σύνθημα της υποψηφιότητας, “For Now. For Next.”, αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία των τεσσάρων ομοσπονδιών: να συνδέσουν το παρόν του αθλήματος με το μέλλον του, επενδύοντας σε προγράμματα ανάπτυξης παικτριών, εκπαίδευσης προπονητών και δημιουργίας υποδομών σε ολόκληρη την περιοχή.

Η πρόταση θα υποβληθεί επίσημα στη FIFA τον Νοέμβριο του 2025, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στο Κογκρέσο της FIFA στις 30 Απριλίου 2026 στο Βανκούβερ.

Οι φωνές των τεσσάρων χωρών

Μικέλ Αριόλα (Μεξικό) : «Το Μουντιάλ Γυναικών 2031 είναι μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσουμε την πρόοδο του ποδοσφαίρου στη Λατινική Αμερική και να εμπνεύσουμε μια νέα γενιά».

Οσαέλ Μαρτότο Μαρτίνες (Κόστα Ρίκα) : «Έχουμε ήδη αποδείξει την ικανότητά μας φιλοξενώντας δύο Παγκόσμια Κύπελλα Νεανίδων της FIFA. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος».

Μάικλ Ρίκετς (Τζαμάικα): «Για μια μικρή χώρα όπως η δική μας, το να φιλοξενήσει αγώνες Μουντιάλ είναι τεράστιο επίτευγμα. Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για κάθε Τζαμαϊκανό».

Ένα παγκόσμιο ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών

Το 2031 θα είναι η τρίτη φορά που οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν Μουντιάλ Γυναικών, μετά το 1999 και το 2003, ενώ για το Μεξικό, την Τζαμάικα και την Κόστα Ρίκα θα είναι η πρώτη φορά.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια εποχή εντυπωσιακής ανάπτυξης του αθλήματος: το Μουντιάλ Γυναικών 2023 σημείωσε ρεκόρ 2 δισεκατομμυρίων τηλεθεατών και 570 εκατ. δολαρίων σε έσοδα, επιβεβαιώνοντας ότι το ποδόσφαιρο γυναικών είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Εν κατακλείδι

Η τετραπλή αυτή υποψηφιότητα δεν είναι απλώς μια κοινή διοργάνωση — είναι ένα μήνυμα ενότητας, ισότητας και προόδου για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν το σχέδιο εγκριθεί, το Μουντιάλ Γυναικών 2031 θα μπορούσε να αποτελέσει τομή για το μέλλον του αθλήματος και για τη θέση των γυναικών σε αυτό.