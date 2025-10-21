Οι δύσκολες βραδιές του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην Μπαρτσελόνα και η μοναδική νίκη

Τη δική του παράδοση έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, την οποία θέλει να σπάει απόψε με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει συναντηθεί παρά μόνο δυο φορές με την Μπαρτσελόνα, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές τους Καταλανούς στο ισπανικό πρωτάθλημα και δεν έχει καλή παράδοση. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν απόψε (19:45) απέναντι στους λαβωμένους από απουσίες «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουΐκ», με τον Βάσκο τεχνικό να θέλει να τους βάλει δύσκολα και να διαψεύσει τα προγνωστικά.

Στην Ισπανία, ο Μεντιλίμπαρ έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την Μπαρτσελόνα 27 φορές, με έξι διαφορετικές ομάδες, τις Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Λεβάντε, Έιμπαρ, Αλαβές και Σεβίλλη. Μόνο μία νίκη μετρά ο Βάσκος και τρεις ισοπαλίες, ενώ τα γκολ είναι 15-85 εις βάρος των ομάδων του.

Η μοναδική νίκη του Μεντιλίμπαρ απέναντι στους Καταλανούς ήταν στις 11 Φεβρουαρίου 2012, όταν για την 23η αγωνιστική της LaLiga η Οσασούνα είχε επικρατήσει με 3-2 της «Μπάρτσα» του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Αντίθετα, σε αρκετά παιχνίδια οι ομάδες του έχουν υποφέρει και έχουν υποστεί βαριές ήττες. Η πιο δύσκολη βραδιά, ήταν στις 17 Σεπτεμβρίου 2011, όταν ως προπονητής της Οσασούνα είδε την ομάδα του να σκορπίζεται με 8-0 στο «Καμπ Νου» για την 4η αγωνιστική με χατ-τρικ του Λιονέλ Μέσι. Ί

Στο ιστορικό του Μεντιλίμπαρ υπάρχουν ακόμη οι ήττες με 6-0 στις 8/11/2008 για τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ, με 5-1 στις 27/1/2013 με την Οσασούνα, με 5-0 εντός έδρας στις 21/9/2015 για τη Λεβάντε και για την Έιμπαρ ένα 6-1 στις 19/9/2017 και ένα 5-0 στις 22/2/2020.

Στα τρία τελευταία παιχνίδια κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο έμπειρος τεχνικός έχει χάσει με 1-0, με πιο πρόσφατη αυτή στις 29/9/2023, όταν έχασε με τη Σεβίλλη στο «Καμπ Νου» με αυτογκόλ τον Σέρχιο Ράμος στο 76’.

