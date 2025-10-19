Ανεπανάληπτη παράσταση ΠΑΟΚ μέσα στην OPAP Arena! Ρεσιτάλ Λουτσέσκου, όργια Ντέλια και… φτωχό πλην χρυσό 0-2 επί της ΑΕΚ που εξαφανίστηκε στο πρώτο ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ καβάλησε κορυφή και την απολαμβάνει μόνος!

Επανέναρξη πρωταθλήματος με ντέρμπι Δικεφάλων στην OPAP Arena, ένα 90λεπτο που πάντα τα έχει... όλα. Φάσεις, δοκάρι, γκολ, κόκκινη και ένταση. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κοίταξαν η μία ομάδα την άλλη στα μάτια, μέτρησαν τις δυνάμεις τους σε ένα απολαυστικό παιχνίδι, με τους φιλοξενούμενους να ανοίγουν το σκορ σε ένα κομβικό σημείο του αγώνα. Εκεί που συνήθως τα βρίσκουν σκούρα από τον αντίπαλό τους, ο ΠΑΟΚ έβαλε εαυτόν σε θέση οδηγού, προμηνύοντας ένα «καυτό» β΄ μέρος. Μόνο που ο Κωνσταντέλιας φρόντισε να... γείρει το ματς, δίνοντας απο νωρίς αέρα δύο τερμάτων που έβγαλε νοκ άουτ την Ένωση!

Στα αγωνιστικά, ο Αρόλντ Μουκουντί φώναξε «παρών» για τον Μάρκο Νίκολιτς, παρά το γεγονός πως μέχρι την τελευταία στιγμή έκανε αγώνα δρόμου, δίνοντας λύση στον μεγάλο «πονοκέφαλο» του προπονητή του στο κέντρο της άμυνας. Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, Βίντα-Μουκουντί στην άμυνα για τους γηπεδούχους, με Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, Μαρίν-Γκρούγιτς στον άξονα και τον Ζοάο Μάριο στο «10». Ο Κουτέσα πήρε θέση στ΄αριστερά, ο Κοιτά δεξιά, έχοντας τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

«Παρών» ο μεν Σέρβος της ΑΕΚ, «παρών» και ο δε του ΠΑΟΚ και αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά, Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε δύο αλλαγές στη μεσοαμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ συγκριτικά με το προηγούμενο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Αντώνη Τσιφτσή να παίρνει για πρώτη φορά φέτος φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα στην άμυνα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ επέστρεψε, με τον Κωνσταντέλια στο «10» πίσω από τον Γιακουμάκη, ενώ στα «άκρα» της επίθεσης οι Αντρίγια και Τάισον.

Το ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον ΠΑΟΚ που μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης μπήκε στο πλάνο του Στρακόσα. Κλέψιμο ψηλά των ασπρόμαυρων, με τον Αντρίγια να στρώνει τη μπάλα στον Γιακουμάκη, ο οποίος βιάστηκε να «εκτελέσει», κάνοντας εύκολο το έργο του κίπερ της ΑΕΚ. Με τον ΠΑΟΚ σταθερά ψηλά, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου κατέγραψε μία ακόμη καλή στιγμή, με το δυνατό σουτ του Τάισον που πέρασε πάνω από την εστία των γηπεδούχων.

Η ΑΕΚ δεν άργησε να βρει τα πατήματά της, με τον Ρότα να δημιουργεί ρήγματα με τα ανεβάσματά του, δείχνοντας τα δόντια της στις στατικές φάσεις, όπως συνέβη και στο 20΄με την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν και την δυνατή κεφαλιά του Βίντα στο πρώτο δοκάρι. Φάση που βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσιφτσή, ο οποίος απογειώθηκε και έδιωξε τη μπάλα με το δεξί χέρι, αποσοβώντας τον κίνδυνο για την ομάδα του.

Εκ των κορυφαίων για τον ΠΑΟΚ ο Έλληνας κίπερ, υψώνοντας τείχος στις περισσότερες απειλές της ΑΕΚ στο πρώτο 45λεπτο, δείχνοντας αντανακλαστικά και στο 25΄, όταν Κουτέσα και Γιόβιτς έβγαλαν γρήγορα την Ένωση στην μετάβαση, ο Σέρβος έφυγε πλάγια αριστερά, πλάσαρε, αλλά ο Τσιφτσής ήταν και πάλι εκεί... Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους ήρθε τρία λεπτά αργότερα και -μάλιστα- διπλή. Κλέψιμο της μπάλας και έφυγε στην κόντρα η ΑΕΚ, αλλά σε διπλή ευκαιρία ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα! Ο Ρότα γύρισε τη μπάλα στον έμπειρο εξτρέμ, εκείνος σούταρε αλλά ο Τσιφτσής είχε απάντηση. Ο Κοϊτά πήρε το ριμπάουντ αλλά αστόχησε από την μικρή περιοχή!

Όσο είχε τη μπάλα στα πόδια του, με την κατοχή του α΄μέρους να κλείνει στο 35-65%, ο ΠΑΟΚ είχε και το μυαλό του. Δεν πανικοβλήθηκε από τις απειλές της ΑΕΚ και έμεινε όρθιος και στο 36΄με τον Γκρούγιτς να σημαδεύει με το κεφάλι του το δοκάρι του Τσιφτσή! Οι φιλοξενούμενοι ακολούθησαν πιστά το πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου, γνωρίζοντας πως τα ντέρμπι είναι υπόθεση λεπτομερειών, και μέχρι εκείνο το σημείο αυτές έλειπαν από τον Δικέφαλο του Βορρά. Λεπτομέρειες όπως η... πονηρή σέντρα του Κένι (22'), που «καθάρισε» ο Βίντα προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα ή η κακή επιλογή του Γιακουμάκη, σε κλέψιμο της μπάλας του ΠΑΟΚ από λάθος του Μαρίν, καθώς ενώ είχε στηρίγματα δεξιά και αριστερά αλλά και χώρο να μπει προς τα μέσα, άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη.

Στο 40΄πανέξυπνα εκτελεσμένο πλάγιο των ασπρόμαυρων με τον Τάισον να πατάει περιοχή, αλλά το πλασέ του Βραζιλιάνου πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Όλα αυτά μέχρι το... 45΄. Εκεί ένα φάουλ του Βίντα στον «μάγο» Κωνσταντέλια που όποτε έπαιρνε τη μπάλα, έσπερνε... πανικό, έφερε τον ΠΑΟΚ πάνω από τη μπάλα. Σε πρώτη ανάγνωση, ο Τάισον δεν το εκτέλεσε καλά, αλλά η μπάλα στρώθηκε εκ νέου στα πόδια του Βραζιλιάνου, εκείνος στον Αντρίγια που σέντραρε, με τον Μπάμπα να παίρνει την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή για το 0-1! Το γκολ ελέγχθηκε και μέτρησε κανονικά, οδηγώντας τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου...

Με... φόρα μπήκαν οι Θεσσαλονικείς και με την έναρξη του β΄μέρους, με τον Αντρίγια να πιέζει τον Μουκουντί, οδηγώντας τον στόπερ της ΑΕΚ σε ένα ολέθριο λάθος που δεν θα μπορούσε να μην το εκμεταλλευτεί ο Κωνσταντέλιας! Έφυγε στο μισό γήπεδο και πέρασε υποδειγματικά τον Στρακόσια για το 0-2 στο 48'. Σε σοκ η Ένωση, την ώρα που ο ΠΑΟΚ εκτελούσε υποδειγματικά το πλάνο του, έχοντας προβάδισμα δύο τερμάτων. Λάθη επί λαθών για την ΑΕΚ, με τους φιλοξενούμενους να στριμώχνουν για τα καλά τους παίκτες του Νίκολιτς. Στο 53΄απίθανη ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς, με τους Κωνσταντέλια και Αντρίγια να κρύβουν τη μπάλα, αλλά ο Έλληνας άσος δεν κατάφερε να νικήσει τον Στρακόσα στην τελική πάσα.

«Συναγερμός» στον πάγκο της ΑΕΚ, με τον Νίκολις να προχωρά σε τέσσερις αλλαγές δεδομένου του σκορ αλλά και της εικόνας που είχε η ΑΕΚ, έχοντας βγει... νοκ άουτ από νωρίς. Στο 55΄μέσα Πινέδα, Μάνταλος, Ελίασον και Πιερό και έξω Κουτέσα, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Κοιτά σε ένα 4-4-2 για τους κιτρινόμαυρους, με τον Καλοσκάμη να ολοκληρώνει τις αλλαγές των γηπεδούχων στο 77΄αντί του Γκρούγιτς. Και πάλι όμως ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, μην αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στην Ένωση.

Περισσότερα σε λίγο...