Τη μία τους υπέγραφαν, την άλλη τους «έκλειναν», την επόμενη τους περίμεναν και τελικά τους πήρε ο Παναθηναϊκός αθόρυβα και ωραία, αφήνοντάς τους να ψάχνουν εύκολες και αστείες δικαιολογίες για την ήττα τους. Γράφει ο Λ.Μπακολιάς.

Προκειμένου να μπορείς να ασκείς κριτική, πρέπει να ξέρεις να αναγνωρίζεις τα θετικά. Σε διαφορετική περίπτωση, δε μιλάμε για κριτική αλλά για εμπάθεια. Ειδικά όταν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, όσο άσχημο κι αν ακούγεται, τα θετικά είναι προτιμότερο να τα προβάλλει ο καθένας μας περισσότερο. Προκειμένου να ισορροπεί λίγο η κατάσταση απ’ τη δεδομένη μιζέρια που υπάρχει γύρω απ’ το κλαμπ.

Ανδρέας Τετέι και Παύλος Παντελίδης γίνονται παίκτες του Παναθηναϊκού. Τεράστιες μεταγραφές. Σπουδαίες. Ποδοσφαιρικά μακάρι τα παιδιά να ανταποκριθούν, να δώσουν αυτά που πρέπει και να πετύχουν οι ίδιοι στο βήμα παραπάνω της καριέρας τους, γιατί έτσι θα καρπωθεί πολλά το Τριφύλλι.

Το ζήτημα δεν είναι το αμιγώς ποδοσφαιρικό όμως. Είναι η ξεκάθαρη νίκη του Παναθηναϊκού, της διοίκησής του, του Αλαφούζου. Ξέρουμε δεν… πουλάει να πεις κάτι θετικό στη σημερινή κατάσταση του Παναθηναϊκού, όμως δεν χρειάζεται να δίνουμε χώρο σε τέτοιες λογικές. Τα άσχημα θα τα λες άσχημα, τα θετικά θα τα λες θετικά. Και τις νίκες θα τις πιστώνουμε εκεί που πρέπει, όπως χρεώνουμε τις ήττες.

Η νίκη είναι τεράστια, επειδή όλες οι μεγάλες ομάδες ήθελαν αυτά τα παιδιά. Κυρίως τον Τετέι, αλλά και τον Παντελίδη. Διόλου τυχαία η προσπάθεια να μειωθεί η επιτυχία του Παναθηναϊκού μόλις έγινε γνωστή η κατάληξη. Με τρόπο που φανερώνει το δικό τους φιάσκο.

Ξαφνικά διαβάσαμε πως ο Πρίτσας ήθελε να δώσει τους παίκτες στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Έδινε κάποιος περισσότερα χρήματα απ’ το Τριφύλλι και τους είπε «όχι» ο Πρίτσας; Γιατί οι μεταγραφές δεν έγιναν δωρεάν. 3.000.000 ευρώ είναι πολλά χρήματα. Έφτασε κανείς σε αυτό το ύψος της πρότασης;

Οι μεταγραφές «έκλεισαν» επειδή η διοίκηση του Παναθηναϊκού πλήρωσε. Δεν εμφανίστηκε κανείς και είπε σας τους προσφέρω γιατί κι εγώ είμαι Πράσινος στο συναίσθημα. Είναι ευτελές να φθηνή δικαιολογία μιας μεταγραφικής ήττας, να «διαβάζεται» με αυτό τον τρόπο η ιστορία.

Στο κάτω-κάτω, αυτό που ακούγαμε τις τελευταίες εβδομάδες, είναι πως ο Τετέι και ο Παντελίδης είναι ΑΕΚτζήδες από παιδιά και έχουν όνειρο να παίξουν εκεί, άρα αυτόματα έχει πλεονέκτημα η Ένωση. Από την άλλη, διοικητικά οι καλές σχέσεις Κηφισιάς και Ολυμπιακού είναι γνωστές. Πώς ξαφνικά αυτά άλλαξαν και έπαιξε ρόλο… ο ρομαντισμός, το συναίσθημα και η διάθεση;

Ο Παναθηναϊκός χειρίστηκε εξαιρετικά αυτή την υπόθεση. Αθόρυβα όταν οι άλλοι… φώναζαν πως θα σαρώσουν, θα υπογράψουν, παίρνουν, φέρνουν, στέλνουν, δανείζουν, είχαν καθορίσει τα πάντα. Ώσπου ένα ωραίο πρωί ξύπνησαν με τους δύο ποδοσφαιριστές να είναι… μια ανάσα απ’ τον Παναθηναϊκό.

Το σοκ, μεγάλο. Αυτό από μόνο του, φανερώνει το μέγεθος της ήττας τους. Απλά και ξεκάθαρα. Σαφώς και δε θα το παραδεχτούν, περιμένουμε να ακούσουμε πως ο Λέτο… απείλησε τα παιδιά, ο Μπασινάς τους κλείδωσε στα σπίτια τους μέχρι να υπογράψουν, ο Κυριάκος τους έκανε πλύση εγκεφάλου. Αρκεί να μην παραδεχτούν την πραγματικότητα:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η ιδιοκτησία της, πλήρωσε, χειρίστηκε σωστά τις διαπραγματεύσεις και «έκλεισε» τις μεταγραφές. Αφήνοντας τους υπόλοιπους με τα στυλό στο χέρι, να περιμένουν και να ονειρεύονται.

Επειδή ο Παναθηναϊκός είχε και έχει πολλά προβλήματα, είναι… εύκολος στόχος στην αλλοίωση της πραγματικότητας. Επιπρόσθετα είναι και το εύκολο το να πεις πως δεν έκανε κάτι σωστά ο Αλαφούζος. Έτσι, θεωρούν πως θα… καθαρίσουν τα λάθη τους, την αδυναμία τους και κυρίως θα ξεπλύνουν την ήττα τους.

Η ουσία δεν αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» δύο παίκτες – ειδικά τον Τετέι – με δυνατότητες, τεράστια προοπτική, με όλους τους μεγάλους στα «πόδια» τους. Πληρώνοντας πολλά, κινούμενος σωστά και αθόρυβα, αφήνοντας τους άλλους να ψάχνονται. Αρνούμενοι να παραδεχτούν πως έχασαν.

Υ.Γ. Η ανταπόκριση του κόσμου στην είδηση της συμφωνίας για τους δύο ποδοσφαιριστές, είναι ενδεικτική της πραγματικότητας. Κανείς δεν κοιμάται και δεν ξυπνάει για τον αρνητισμό. Όλοι περιμένουν την ελπίδα. «Διψούν» για το θετικό. Αυτό να το θυμούνται οι πάντες στον Παναθηναϊκός.

Υ.Γ.1: Τα προβλήματα παραμένουν πολλά και σοβαρά. Κάθε βήμα προς την επίλυσή τους, όμως, θα χειροκροτείται. Εν αναμονή των υπόλοιπων βημάτων.

Υ.Γ.2: Την Κυριακή δε θα παίξει ούτε ο Τετέι, ούτε ο Παντελίδης. Την Κυριακή δε θα παίξει ούτε ο Ντέσερς, ούτε ο Πελίστρι, ούτε ο Σάντσες. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός για το «διπλό» στη Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να το πάρει πάση θυσία. Ελπίζοντας όλα αυτά να μην έχουν αποπροσανατολίσει στο ελάχιστο το αγωνιστικό τμήμα.