Επίσημη η παραμονή Ντε Γιονγκ στην Μπαρτσελόνα! (pic)

Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την παραμονή του Φρένκι Ντε Γιονγκ στην Βαρκελώνη μέχρι το 2029!

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία των «μπλαουγκράνα» με τον Ολλανδό ταλαντούχο μέσο, ο οποίος ανανέωσε πρόωρα την συνεργασία του με την ισπανική ομάδα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο.

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ υπέγραψε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα έως το 2029 και θα συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο σύνολο του Χάνσι Φλικ.

Τα ισπανικά Μέσα αναφέρουν ότι η ρήτρα στο νέο συμβόλαιο του Ντε Γιονγκ με την «Μπάρτσα» θα είναι κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ!



Ο Ολλανδός χαφ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2019, όταν πουλήθηκε από τον Άγιαξ στους Καταλανούς έναντι 86 εκατ. ευρώ!

Με την ισπανική ομάδα μετράει από τότε 267 εμφανίσεις, με 19 γκολ και 24 ασίστ στο ενεργητικό του.