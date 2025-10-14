Επιστροφή στην Πορτογαλία για τον Ρούμπεν Σεμέδο

Τη νέα του ομάδα βρήκε ο Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την πορτογαλική Αβές.

Επιστροφή στην Πορτογαλία για τον Ρουμπέν Σεμέδο μετά την τριετία στο Κατάρ και στις Αλ Ντουχαΐλ, Αλ Μαρκχίγια και Αλ Κορ.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος πρώην στόπερ του Ολυμπιακού γύρισε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Αβές, η οποία είναι ουραγός στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, έχοντας πάρει μόλις έναν βαθμό από τις 8 πρώτες αγωνιστικές.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η Άβες βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά απολαμβάνω τις προκλήσεις, και η επιμονή και η επιθυμία του συλλόγου να με έχει εδώ με βοήθησαν επίσης. Πέρασα ένα μεγάλο μέρος της καριέρας μου εκτός Πορτογαλίας και ήθελα να επιστρέψω. Μου αρέσουν αυτού του είδους οι προκλήσεις, αυτές στις οποίες κανείς δεν πιστεύει», δήλωσε ο Σεμέδο.