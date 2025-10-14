ΠΑΟΚ: Τελευταίες «μάχες» για τους ασπρόμαυρους διεθνείς

Τελευταία μέρα των Εθνικών ομάδων σήμερα (14/10), με τους διεθνείς του ΠΑΟΚ να δίνουν τις τελευταίες «μάχες» πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Τα προκριματικά του Οκτωβρίου ρίχνουν σήμερα (14/10)... αυλαία με το «ασπρόμαυρο» ενδιαφέρον να είναι σε κάθε άκρη της Ευρώπης.

Στις 17:00 η Εθνική Ελπίδων (Κ21) δοκιμάζεται στη Λετονία θέλοντας να κάνει το 3χ3 νίκες στον προκριματικό όμιλό της, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή να βρίσκεται στη Ρίγα, ενώ ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης επέστρεψε στην Ελλάδα λόγω ενοχλήσεων.

Με την Ελπίδων της Κύπρου αγωνίζεται σήμερα (14/10 19:00) απέναντι στη Ρουμανία ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β, Λύσανδρος Παπαστυλιανού, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Κλουζ, που θα διεξαχθεί το παιχνίδι.

Το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα της Εσθονίας πραγματοποίησε ο Κάρελ Μούστμα τις προηγούμενες μέρες, ενώ σήμερα ο Εσθονός 20χρονος φορ του Δικεφάλου υποδέχεται στο Ταλίν την Μολδαβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Δράση και για τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι στη γειτονική Τουρκία (21:45), με τους Γεωργιανούς να παίζουν το τελευταίο τους «χαρτί» για τη 2η θέση του ομίλου που οδηγεί σε μπαράζ.

Για τον ίδιο όμιλο, στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ και η Βουλγαρία έχουν πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη «Φούρια Ρόχα», με την Εθνική του εξτρέμ του ΠΑΟΚ να μην έχει ελπίδες πρόκρισης και την κριτική να αυξάνεται.